Tşof Başkanı Apaydın'dan Bayramda Yola Çıkacaklara Uyarı: "Aşırı Hızdan Kaçınarak Emniyet Kemerini de İhmal Etmemeli" - Son Dakika
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Tşof Başkanı Apaydın'dan Bayramda Yola Çıkacaklara Uyarı: "Aşırı Hızdan Kaçınarak Emniyet Kemerini de İhmal Etmemeli"

06.07.2022 12:09

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı'nda uzun yola çıkacak vatandaşları uyararak, “Seyahat etmeden önce araç bakımlarını yaptırmalı, kazalara en çok sebebiyet veren aşırı hızdan kaçınarak, hayat kurtaran emniyet kemerini de ihmal etmemeli” dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Kurban Bayramı'nda uzun yola çıkacak vatandaşları uyararak, "Seyahat etmeden önce araç bakımlarını yaptırmalı, kazalara en çok sebebiyet veren aşırı hızdan kaçınarak, hayat kurtaran emniyet kemerini de ihmal etmemeli" dedi.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda 50 yurttaşın kazalarda yaşamını yitirdiğini hatırlatan TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, 9 günlük bayram tatili için uzun yola çıkacakların her 2,5 saatte bir dinlemeyi ihmal etmemesi gerektiğini söyledi. Apaydın'ın yurttaşların seyahatleri sırasında yapmaları ve yapmamaları gerekenlere dikkat çektiği açıklaması şöyle:

"SEYAHATE ÇIKMADAN ÖNCE ARAÇLARIMIZI MUHAKKAK BAKIMA SOKMALIYIZ: Bu yıl Kurban Bayramı 9 güne çıkarıldı. 2 sene pandemi döneminde yakınlarını ve akrabalarını ziyaret edemeyen birçok insanımız gerek şehir içerisinde gerekse şehirler arası yollarda seyahat imkanı bulacaktır. Trafik yoğunluğu artacaktır. Seyahate çıkmadan önce araçlarımızı muhakkak bakıma sokmalıyız. Lastiklerine ve motoruna bakmalıyız.

2,5 SAATTE BİR İSTİRAHAT EDİLMELİ: Uzun yola çıkan insanlarımız yol boyu en az 2,5 saat araç kullandıktan sonra istirahat etmeliler. Araçtaki insanlar temiz hava, oksijen almalılar. Yol boyunca kurallara riayet etmeli. Araç sollamalarında, araç takip mesafesine dikkat etmeli. Ön koltukta ve arka koltukta oturanlar da muhakkak kemerlerini takmalıdır.

2021 YILINDA KURBAN BAYRAMINDA 50 KİŞİ CAN VERDİ: Geçen seneki trafik kazalarında 50 insanımızı kaybettik. İnşallah bu sene sıfır zayiatla bayramı sona erdiririz. 'Erken gitmektense sağlıklı olarak geç gitmekte yarar var' deyip yavaş gitmelidir. Bu yoğunluk içerisinde uykusuz kalmayalım. Fazla yemek yiyerek vücudumuzu rahatsız hale getirmeyin."

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Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Fevzi Apaydın, Türkiye, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tşof Başkanı Apaydın'dan Bayramda Yola Çıkacaklara Uyarı: 'Aşırı Hızdan Kaçınarak Emniyet Kemerini de İhmal Etmemeli' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tşof Başkanı Apaydın'dan Bayramda Yola Çıkacaklara Uyarı: "Aşırı Hızdan Kaçınarak Emniyet Kemerini de İhmal Etmemeli" - Son Dakika
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