TSYD Kupası Arkas'ın

6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda şampiyonluğa Altekma'yı 3-0 yenen Arkas Spor ulaştı.

Simya Metal 6. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda şampiyonluğa Altekma'yı 3-0 yenen Arkas Spor ulaştı. İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki mücadelenin setleri 25-18, 25-22 ve 25-20 sonuçlandı. Turnuvada ikinci Altekma, üçüncü İnegöl Belediyespor'u 3-1 yenen Afyon Belediye Yüntaş oldu. İnegöl ekibi ise turnuvada 4. sırada yer aldı.

Turnuva sonunda sponsor firmanın genel müdürü Çağatay Eren'e TSYD İzmir Şube Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Yılmaz teşekkür plaketi verdi. Turnuvada şampiyon olan Arkas Spor'a kupasını TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş verirken ikinci olan Altekma'ya kupasını TSYD İzmir Şube Asbaşkanı Ali Korkmaz takdim etti. - İZMİR