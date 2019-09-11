TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Liseli öğrencilerimiz yaptıkları roketleri 3 bin metrenin üzerine...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Liseli öğrencilerimiz yaptıkları roketleri 3 bin metrenin üzerine gönderebiliyor" dedi.



TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan TÜBİTEM 2019 Konferansı'nın açılışına katıldı. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Sami Kuş, "TÜBİTAK ülkemizin en gözde kuruluşlarından birisidir. Pek çok çalışmasının yanı sıra toplumda bilimsel farkındalığı artırmak için de gayret gösteriyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilime olan ilgilerini artırmak için yerel yönetimlerle ortak projeler gerçekleştiriyor. Şehirlerimizde kurulan bilim merkezleri de bu çalışmaların bir ürünüdür. Bu bilim merkezlerinin arasında en çok işlevsel kullanan ve en çok ziyaretçiyi ağırlayan Kayseri geliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliği ile şehrimize kazandırılan Kayseri Bilim Merkezi 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 55 bin metrekare alanda kuruldu ve 2017 yılında hizmet vermeye başladı" ifadelerini kullandı.



Programda konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da, "Lise öğrencilerimiz yapmış olduğu roketleri 3 bin metrenin üzerine gönderebiliyorlar. Bunu kendileri tasarlıyorlar. Takım halinde yapıyorlar. Bizim çok zorlandığımız konularda cesaret ve beceriler geliştiriyorlar. Dolayısıyla bu yarışmalara bakıldığında ülkemizin insan kaynağı geliştirme konusunda bizim için önemli fırsatlardır. Bir taraftan teknoloji ile kendini etkin kılmak isteyen bireylerimiz, diğer tarafta da olimpiyat ve araştırma projelerinde kendilerini etkin kılmak isteyen bireylerimiz var. 2018 yılında biz ilk kez katıldığımız bütün alanlarda 80 ülkenin katıldığı yarışmaların tümünde çocuklarımız altın madalya kazandı. Bu da yine bir taraftan teknoloji tabanlı, bir taraftan da bilim tabanlı insan kaynağının gelişimi noktasında heyecan ve sorumluluk veriyor. Gelecek yıllarda bunu sürdürülebilir kılmamız lazım. Bu yıl da ilk kez biyoloji alanında 2 tane altın madalya aldık" diye konuştu.



Programa Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve davetliler katıldı. - KAYSERİ