TÜGVA Oyunculuk Akademisi "Metastaz" ile prömiyerini yaptı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Oyunculuk Akademisi tarafından hazırlanan "Metastaz" isimli oyunun prömiyeri yapıldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Oyunculuk Akademisi tarafından hazırlanan "Metastaz" isimli oyunun prömiyeri yapıldı.

Filistin'in, bir avuç gönüllüyle İsrail işgaline karşı olan direnişine odaklanan oyun, Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Gösterime, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran ve TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu'nun yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

Oyunun yönetmenliğini üstlenen Recep Çavdar, gösterimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin daha önce profesyonel anlamda bir sahne tecrübelerinin olmamasına rağmen amatör ruhla başladıkları bu serüvene marttan beri hazırlandıklarını ve önümüzdeki sene de tüm Türkiye'de turneye çıkarak deneyim kazanacaklarını söyledi.

"Aileler çocuklarını sanata yönlendirmede daha cesur olmalı"

Çavdar, TÜGVA'nın yalnızca bir oyunculuk eğitimi vermediğine değinerek, şunları kaydetti:

"Onlar burada bir tiyatro kuruyor, esasında tüm bu çabalar aynı zamanda bir tiyatro ocağının tütmesi gayesini barındırıyor. Bu işlerde esas olan devamlılıktır onların da niyeti bu şekilde. Her sene yeni öğrenciler alarak ve bu yeni öğrencilerle yeni oyunlar çıkarıp, çıkan oyunları sürekli turneye göndererek bir devamlılık arzu ediliyor."

TÜGVA Oyunculuk Akademisi eğitmenlerinden olan Çavdar, ailelerin çocuklarını sanata yönlendirmede biraz daha cesur olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Tabii ki marifet iltifata tabidir. Yapılan sanat organizasyonları ilgi gördükçe güçlenerek devam edecektir. Toplum sanatla değişir güzelleşir. Dünyaya olan derdinizi ifade edebilmenin yolu sanattır." diye konuştu.

"81 ilde Kudüs konuşulsun istedik"

TÜGVA Oyunculuk Akademisi Proje Koordinatörü Miraç Yolgezer de akademiye 16 öğrenciyle başladıklarını ifade etti.

Akademi projesinin bir yıldır devam eden bir çalışma olduğunun altını çizen Yolgezer, akademinin kurulma amacının tiyatro alanında yerleşen tek tip yaklaşıma bir alternatif oluşturabilmek olduğunu belirtti.

"Metastaz" oyununun ana temasının Kudüs ve Kudüs davasının tarihinden günümüze gelen öyküsü olduğuna değinen Yolgezer, "İlk olarak her Müslümanın ortak davası Kudüs'le başlayalım, onu anlatalım, sonrasında ise 81 ilde Kudüs konuşulsun istedik." şeklinde konuştu.

"Seyircimizin yüreğinde Kudüs'ün özgürlüğüne dair umudun yeşermesi çok kıymetli"

Oyunda "Doktor Mahmut" karakterini canlandıran Yunus Çetin ise zorlu eğitim aşamasından sonra ilk oyunu sergilemenin kendilerine çok şey kattığını dile getirdi.

"BM Temsilcisi Kont Nevlinski" karakterini canlandıran Abdulhadi Öztürk de görece kısa denilebilecek eğitim süresi içerisinde böylesi önemli bir çalışmayı sahneleyebilmelerini tüm arkadaşlarının yüreğindeki Kudüs sevgisi ve özlemine bağlayarak, şöyle konuştu:

"Müslüman camianın sanattaki sesinin daha gür ve başarılı çıkması adına bundan sonraki projelerde de elimden geldiğince bulunmak ve destek olmak için mücadele edeceğim. Aldığımız eğitim, bu güzel işe hiçbir ihtiyacı gözardı etmeden destek olan TÜGVA bünyesindeki herkesin iyi niyetleri ve son olarak bizleri izlemiş olan seyircimizin yüreğinde Kudüs'ün özgürlüğüne dair umudun yeşermesi çok kıymetli."

"Metastaz"ın oyuncu kadrosunda Çetin ve Öztürk'ün yanı sıra Erol Okçu, İhsan Bilgin, Alper Kurtlar, Mustafa Gökhan, Şahin Kılavuz, Furkan Enes Güçlü, Furkan İnce, Abdüsselam Erkmen, Taha Macit, Yasir Arslan, Muhammed Ali Tecer, Taha Yasin ve Mesut Dündar yer alıyor.

Tarihten bugüne geçişlerin olduğu oyun, Türkiye'de tıp eğitimi almış Filistinli bir doktor olan Mahmut'un, memleketine dönüp hizmet ederken yaşadığı zorlukları ve Filistin davası için giriştiği mücadeleyi konu ediniyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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