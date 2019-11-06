Son Dakika Haberleri: TÜGVA Tavşanlı İlçe Temsilciliği açıldı
Son Dakika Güncel TÜGVA Tavşanlı İlçe Temsilciliği açıldı

TÜGVA Tavşanlı İlçe Temsilciliği açıldı

7 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Tavşanlı İlçe Temsilciliğinin açılış törenine katıldı.

TÜGVA Tavşanlı İlçe Temsilciliği açıldı, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, vakfın Tavşanlı İlçe Temsilciliğinin açılış törenine katıldı.


Açılışa Kaymakam Yüksel Kara, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Bilal Kıyak, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, belde belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.


Bilal Erdoğan, "Türkiye Gençlik Vakfının yeni nesil gençlik vakfı olmasının anlamı gençlerin bizzat kendilerinin faaliyette bulunduğu, gençlerin kararları kendilerinin aldığı bir vakıf olmasıdır. Her yaş gurubu gençlerin eğitim alabileceği yer burası. Ailelerin içlerinin rahat ederek gönderebileceği yerdir burası. Burası çocuklarımız için ikinci bir okul olacak. Burada işte bu toprakları anlamlı kılan değerler neyse bunları öğrenmiş olacak, hem de geleceğini kurarken, büyüyünce ben ne yapmalıyım derken doğru insanlardan tavsiyeler almış olacak" dedi. - KÜTAHYA

Yüksek İstişare Kurulu, Bilal Erdoğan, Tavşanlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"KHK bir faciadır" çıkışıyla tepki çeken Arınç'la ilgili YİK toplantısında dikkat çeken görüntü
Çıkışlarıyla tepki çeken Arınç, Erdoğan'ın yanındaki yerini kaybetti Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 23:37:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜGVA Tavşanlı İlçe Temsilciliği açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]