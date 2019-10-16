Tümgeneral Koç Şanlıurfa'da
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Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile birlikte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:51 Kaynak: İHA
Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu ile birlikte Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.
Vali Abdullah Erin tarafından karşılanan Tümgeneral Halis Zafer Koç ve Tuğgeneral Mustafa Başoğlu'nun makam ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi de yer aldı. Barış Pınarı Harekatı kapsamında alınan güvenlik tedbirleri ve il geneli asayiş uygulamalarının değerlendirildiği toplantının ardından ziyaret sona erdi. - ŞANLIURFA
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