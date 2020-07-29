Tunceli'de 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Tunceli'de Vali Mehmet Ali Özkan başkanlığında 2020 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tunceli Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Vali Özkan'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Akın Zor, kaymakamlar, yatırımcı kurumların bölge ve il müdürleri, il ve ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, yatırımcı kuruluşların il genelinde yürüttükleri çalışmalar ele alınarak ilgili kurum temsilcileri tarafından yapılan çalışmalar görüşüldü.

Vali Özkan, toplantıda yaptığı konuşmada, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele verdiğini ve salgının devam ettiğini belirtti.

Bu süreçte salgın tedbirlerine azami dikkat göstererek hem toplantılara hem de hizmetlere en üst düzeyde devam ettiklerini aktaran Vali Özkan, şunları kaydetti:

"İlimizde bir kısım yatırımlarımız yeni başlamış, bir kısım yatırımlarımız devam etmekte, bir kısım yatırımlarımız da bitti diyeceğimiz aşamaya kadar gelmiştir. İlimizde dönem içerisinde 204 adet proje çalışması yapılmış olup, toplam proje tutarımız 3 milyar 211 milyon 846 bin 303 liradır. İnşallah kısa zamanda bu rakamlara ulaşmayı ve bu işleri biran evvel bitirmeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Kurumlarımızın koordinasyon içinde başarılı çalışmalar yapacağına inanıyorum. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, bölge müdürlerimize, il müdürlerimize ve emeği geçen tüm görevlilerimize Tunceli'miz adına şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah hem toplantımız hem de yatırımlarımız ilimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olur. Ayrıca hep beraber kutlayacağımız Kurban Bayramımız vesilesiyle de ilimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutlarım."

Toplantı, yatırımcı kurum temsilcilerinin çalışmalar hakkında bilgiler vermesi ve sunumlar yapmasının ardından sona erdi.