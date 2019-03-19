Tunceli'de 8 Yeni Ambulans Hizmete Girdi

Tunceli'de 8 yeni ambulans hizmete girdiTUNCELİ - Sağlık Bakanlığı tarafından Tunceli'ye gönderilen 8 ambulansın hizmete girdiği törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partilerinin iktidara geldiğinde kentte 2 olan ambulans sayısının bugün itibariyle 39'a...

Tunceli'de 8 yeni ambulans hizmete girdi



TUNCELİ - Sağlık Bakanlığı tarafından Tunceli'ye gönderilen 8 ambulansın hizmete girdiği törene katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, partilerinin iktidara geldiğinde kentte 2 olan ambulans sayısının bugün itibariyle 39'a yükseldiğini söyledi.

Tunceli Belediyesi Kent Meydanı'nda yeni gönderilen ambulansların hizmete girmesi nedeniyle tören düzenlendi. Törene Vali ve Belediye Başkan Vakili Tuncay Sonel, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, kurum amirleri ile sağlık çalışanları katıldı.

Partileri iktidara geldiğinde Tunceli'de sadece 2 ambulans bulunduğu anımsatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu dönemde ambulans sayımız 39'a yükselmiş. 2 UMKE aracımız, 3 paletli ambulansımız, 1 kepçeli paletli ambulansımız mevcut. 12 tane 4X4 ambulansımız var. 21 tane de standart ambulansımız var" dedi.

Tunceli'de sağlık çalışanlarının 2018 yılında 11 bin vakaya başarıyla müdahale ettiğini dile getiren Yılmaz, "Buradan sağlık çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum. Çok fedakarca çalışıyorlar. Her yüz vakadan 97'sine ilk on dakikada ulaşma başarısına sahibiz. Tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımız alkışı hak ediyorlar. Şu anda da 8 tane 4X4 yeni ambulansımız gelmiş durumda. Bunları da ilimize kazandırmış durumdayız. Bu sıfır yeni ambulanslarla birlikte Tunceli'deki ambulansların ortalama yaşı da 4'e düşmüş oluyor. Sıfıra yakın çok nitelikle araçlar. Allah muhtaç etmesin diyoruz ama ihtiyaç olduğunda eksikliğini vermesin" diye konuştu.

Törende konuşan Vali Tuncay Sonel ise,"21 aya yakındır hem valilik hem de belediye başkanlığını yürütüyorum. Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın yapmış olduğumuz çalışmalara büyük destekleri var. Hepsine yöremize vermiş oldukları desteklerden ötürü Tunceli halkımız adına şükranlarımı sunuyorum"ifadelerini kullandı.

Hizmete giren ambulanslara inceleyen Cevdet Yılmaz ve beraberindekilere İl Sağlık Müdürü Dr. Sercan Özaydın tarafından bilgi verildi.Ardından bir ambulansın direksiyonuna geçen Vali Sonel ile Yılmaz birlikte şehir turu attı.

Son Dakika » Sağlık » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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