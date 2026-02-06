Tunceli’de Deprem Sonrası Konut Yapımı Devam Ediyor - Son Dakika
Tunceli'de Deprem Sonrası Konut Yapımı Devam Ediyor

06.02.2026 10:53
Elazığ ve Kahramanmaraş depremlerinin ardından Tunceli'de hasarlı binalar tespit edildi, kırsalda konut inşa ediliyor.

2020 Elazığ ve 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından Tunceli'de binlerce ağır hasarlı bina tespit edilirken, kırsalda yüzlerce konutun yapımı sürüyor.

Tunceli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Kara, Elazığ ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından il genelinde yürütülen hasar tespit, hak sahipliği, yıkım ve yeniden yapım süreçlerine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Kara, iki büyük depremin Tunceli'de ciddi yapısal hasara yol açtığını belirterek, kırsal konut projeleri ve yerinde dönüşüm destekleriyle sürecin hızlandırıldığını, yüzlerce konutun tamamlandığını ve birçok vatandaşın yeni evlerine yerleştiğini ifade etti.

Elazığ ve Kahramanmaraş depremleri sonrası yapılan hak sahipliği çalışmaları, ağır hasarlı binalar, yıkım süreçleri ve konut yapım aşamalarına ilişkin süreci değerlendiren Tunceli Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Kara, "Elazığ depreminde yaklaşık bin 400 ağır hasarlı binamız, Kahramanmaraş depremlerinden de yaklaşık bin 686 ağır hasarlı binamız tespit edilmiştir. Yapılan hak sahipliği çalışmaları sonucunda da Elazığ depreminde yapılan konutlarımız olduğu gibi özellikle Kahramanmaraş depremleriyle beraber bu süreç hızlanmış ve şu anda ilimizde kırsalda 788 adet konutumuzun ihalesi yapılmış ve bu konutların 452 tanesinin yapımı devam etmektedir. Geri kalan 336 konut ise önümüzdeki bahar aylarında başlayacaktır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasarlı bina sahiplerimize yerinde dönüşüm kapsamında 750 bin TL kredi, 750 bin TL hibe şeklinde bir desteği olmuştur. İlimizde bu kapsamda yaklaşık 255 vatandaşımız ruhsat almış ve 185 vatandaşımız hali hazırda evlerinde oturmaktadır" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

