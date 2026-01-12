Tunceli'de Yoğun Kar Ulaşımı Engelledi

Tunceli'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı kara yollarının ulaşıma kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tunceli-Hozat yolunun 0-33 kilometreleri arası ile Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı yolunun 62-73 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi ile görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle 16.30 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır.

Nazımiye-Dallıbahçe yolunun 12-21. kilometreleri arası ve Ayrım-Dereova yolunun 0-10 kilometreleri arası da yoğun kar yağışı sebebiyle saat 15.35 itibarıyla araç trafiğine kapatılmıştır."