Tunceli-Erzincan Kara Yolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Tunceli Pülümür ilçesi bağlantılı Erzincan kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Tunceli Pülümür
ilçesi bağlantılı Erzincan
kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Tunceli'de iki gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Karayolları 86. Tunceli Şube Şefliğinden edinilen bilgiye göre, Tunceli-Erzincan kara yolu 1900 rakımlı Cankurtaran
mevkisinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle her türlü araç geçişine kapatıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri tarafından Tunceli'den Erzincan'a gidecek araçlar Pülümür ilçesi girişindeki depolama alanında, Erzincan'dan Tunceli'ye gelecek araçlar da Mutu mevkisinde bekletiliyor.
Yine Tunceli- Hozat
ilçesi kara yolu, Çiçekli
köyü mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:23 Kaynak: AA
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