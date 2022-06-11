Tunus, Libya ve Cezayir Dışişleri Bakanları, Libya krizini ve seçimleri görüştü - Son Dakika
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Tunus, Libya ve Cezayir Dışişleri Bakanları, Libya krizini ve seçimleri görüştü

11.06.2022 02:10
Tunus, Libya ve Cezayir Dışişleri Bakanları, Libya krizini ve seçimleri görüştü

Tunus, Libya ve Cezayir Dışişleri Bakanlarının, Libya'daki siyasi krizin seçimler yoluyla aşılması konusunu ele aldığı belirtildi.

Tunus, Libya ve Cezayir Dışişleri Bakanlarının, Libya'daki siyasi krizin seçimler yoluyla aşılması konusunu ele aldığı belirtildi.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile Cezayirli ve Libyalı mevkidaşları Ramtane Lamamra ve Necla el-Menkuş, başkent Tunus'ta bir araya geldi.

Toplantının akabinde üç ülkenin dışişleri bakanlıkları tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamalara göre toplantıda, bölgesel ve uluslararası meseleler ile bunların Arap dünyasına etkilerinin yanı sıra üç ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin yolları ele alındı.

Toplantıda, Libya'da parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması kanalıyla geçiş sürecinin tamamlanması, ülkede güvenlik ve istikrarın sağlanmasının önemi üzerinde duruldu.

Dışişleri Bakanları ayrıca, bölgeyi hedef alan terör ve sınır ötesi organize suçlarla mücadele, yasa dışı göç ve bunun getirdiği insani ve güvenlik sorunlarıyla başa çıkma yollarını değerlendirdi.

İki bakan, Cumhurbaşkanı Said'le de görüştü

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise Lamamra ile Menkuş'un, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile de bir araya geldiği bildirildi.

Said görüşmede, Libya krizine bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve istikrarını temin edecek acil bir çözüm bulunmasına dönük çalışmaları sürdürmenin önemli olduğunu vurguladı.

Libya, devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması nedeniyle yeniden siyasi bir krizin içine girdi. Ülkede şu an Abdulhamid Dibeybe ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından 10 Şubat'ta seçilen Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tunus, Libya ve Cezayir Dışişleri Bakanları, Libya krizini ve seçimleri görüştü - Son Dakika

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