Son Dakika Haberleri: Tur otobüsü bariyerlere çarptı: 5 yaralı
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Tur otobüsü bariyerlere çarptı: 5 yaralı

2 saat önce

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tur otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu, 5 kişi yaralandı.

Tur otobüsü bariyerlere çarptı: 5 yaralı, System.String[]
KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan tur otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Çayhan Kavşağında meydana geldi. İzmir'den Şanlıurfa'ya giden Hikmet Güngör yönetimindeki 35 T 4447 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere ve köprü korkuluklarına çarptı. Kazada, yedek şoför ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Ereğli, Çayhan, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:22 Kaynak: DHA
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