Turgutluspor seriyi sürdürmek istiyor

Isparta'da genç kız sevgilisi ve 3 erkeğin olduğu evde ölü bulundu

Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu

Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım