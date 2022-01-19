Turistler beyaza bürünen Kapadokya'yı gökyüzünden keşfediyor - Son Dakika

Kış tatilini Kapadokya'da geçiren yerli ve yabancı turistler, bölgenin karla kaplı manzarasını, sıcak hava balon turuna katılarak gökyüzünden izliyor.

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki bölge, 12 ay boyunca turistleri ağırlıyor.

Kapadokya'daki balon turları, hava koşullarının uygun olduğu tüm günler yapılıyor.

Turistler, Nevşehir'in Göreme beldesinden gündoğumu vaktinde peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonlarıyla kanyon ve vadiler üzerinde süzülüyor.

Yaklaşık 1 saat süren turda turistler, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı coğrafyayı kuşbakışı izleme imkanı buluyor.

Balon turu turistleri etkiliyor

Maldivler'den gelen Mariana Fathief, AA muhabirine, daha önce fotoğraflarını gördüğü sıcak hava balonuna binmek için geldiğini, bölge semalarına yükselmenin güzel bir deneyim olduğunu söyledi.

Karla kaplı manzaranın etkileyici olduğunu ifade eden Fathief, "Kapadokya çok güzel. Buraya geldiğimde balon turunun olmama ihtimali beni üzüyordu. Neyse ki bu güzel manzarada uçabildik. Çok heyecan verici ve harikaydı." dedi.

Singapurlu turist Dylan Tean ise "Çok eğlenceli ve güzel bir etkinlik oldu. Güneşin doğuşunu gökyüzünden görmek ve tüm vadileri havadan izlemek harika. Sıcak hava balonuyla kaya oluşumları üzerinde uçmanın çok fantastik bir cazibesi var." diye konuştu.

Sıfırın altında 15 derecede balon turu

Bölgede 6 yıldır balon pilotu olarak görev yapan Ahmet Başyiğit ise turizmin dört mevsim sürdüğü, konuklarına yıl boyunca farklı manzara sunan Kapadokya'nın ziyaretçileri etkilediğini dile getirdi.

Balon turlarının Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün izniyle uygun hava koşullarında düzenlenebildiğini, kış aylarında mevsimsel nedenlerden dolayı etkinliğin ertelenebildiğini anlatan Başyiğit, şunları kaydetti:

"Kapadokya'da kış mevsimindeki balon turu, yaz aylarına nazaran daha güzel bir görsel şölen imkanı sunuyor. Yabancı turistlerin ilgisi yılın her dönemi devam ediyor. Hava ısısı eksi 15 dereceye düştüğünde bile turistler balon turuna katılmaktan vazgeçmiyor. Pandemi öncesinde kış aylarından Çinli konuklarımız daha çok oluyordu, şimdi ise Rusya, Ukrayna başta olmak üzere çeşitli ülkelerden misafirlerimizi ağırlıyoruz. Çeşitli ülkelerde de balon turu var ama yıl içinde en çok uçuş gerçekleşmesi nedeniyle Kapadokya, sıcak hava balonculuğunun dünyadaki merkezi kabul ediliyor."