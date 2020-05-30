Turizmciler iç ve dış pazardan turist alabilmek için çalışıyor - Son Dakika

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, bir aksilik olmazsa 25 Haziran'da Bahreyn- Trabzon uçuşlarının haftada iki sefer olmak üzere başlayacağını bildirdi.

Kantarcı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve etkilerinin başladığı ilk günden itibaren kendilerine destek veren bölge milletvekilleri ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu'na teşekkür etti.

TÜRSAB olarak turizm paydaşlarıyla Trabzon Valiliğinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldıklarını ve burada acil talepleri ilgililere ilettiklerini vurgulayan Kantarcı, şöyle devam etti:

"Dış turizmle ilgili olarak amacımız direk uçuşları mümkün olduğunca erken tarihlerde ve fazla sayılarda başlatabilmek. Bu konuda seferleri bir an önce başlatarak destek vermesini beklediğimiz THY'ye de büyük iş düşmekte. Bunun yanında tarifesiz yani charter uçuşlara önceki yıllardaki gibi maddi destek sağlanması, sefer ve turist sayılarının ciddi olarak artmasında büyük katkı sağlayacaktır."

Kantarcı, bir aksilik olmazsa 25 Haziran'da Bahreyn-Trabzon uçuşlarının haftada iki sefer olmak üzere başlayacağını aktararak, "İlk uçuşlarda doluluk oranı az olacaktır, tur operatörü zarar edecektir ama sorunsuz bir şekilde uçuşların, tatil, tur programlarının gerçekleşeceğini göstermede ve devamında sayılarda artış sağlamada büyük faydası olacaktır." ifadesini kullandı.

Bahreyn'den geçen yıl Trabzon'a 165 direkt uçuş gerçekleştiğini anımsatan Kantarcı, şunları kaydetti:

"1,5 milyon nüfuslu Bahreyn'de şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı sadece 15 kişi. 10 milyon nüfuslu 119 direk uçuşun gerçekleştiği Ürdün'de ise sadece 9. Katar'da ve Umman'da da benzer şekilde. Tüm Ortadoğu ülkelerinde vaka sayıları Avrupa ve kuzeyimizdeki ülkelere göre oldukça az. Bu durumu Bakanlıklarımız da mutlaka değerlendirmektedirler. "

Kantarcı, Sarp Sınır Kapısı'nın da bu yaz turizmciler için önemli olacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ortadoğu'dan Batum'a inecek olan uçuşlardan, bölgemize gelecek çok sayıda turist olacaktır. Nevruz döneminde de gelemeyen Azerbaycanlı turistlerin yanı sıra Gürcistan'dan Avrupa'ya ve kalabalık şehirlere uçmayacak oldukça fazla sayıda turist beklemekteyiz. Tatilin yanı sıra alışveriş için bölgemize gelecek gelir seviyesi üst düzey turistlerin sayısı da oldukça fazla olacaktır. Mevcut şartları ve bölgemizin durumunu iyi analiz edip, bölgemizin avantajlarını ön plana çıkartarak hem iç pazardan hem de dış pazardan mümkün olduğunca fazla turist alabilmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bu sürece olumlu katkı veren, fikirlerini bizlerle paylaşan tüm turizm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."