Türk-Alman Yapı Kimyasalları İş Birliği - Son Dakika
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Türk-Alman Yapı Kimyasalları İş Birliği

MBT Tech, Alman Master Builders Solutions'a %51 hissesini devrederek iş birliği sürecini tamamladı.

03.01.2025 11:38
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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yapı kimyasalları sektörünün önde gelen şirketlerinden MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (MBT Tech), Alman Master Builders Solutions ile ATO ev sahipliğinde gerçekleştirdiği iş birliği imza töreni ile başlayan sürecin tamamlandığını, MBT Tech şirketinin yüzde 51 hissesinin Alman yatırımcılara devredildiğini belirterek, söz konusu iş birliğini kutladı.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, yapı kimyasalları sektöründe gerçekleşen Türk-Alman iş birliğinin sektöre ve her iki ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Baran, kendisinin de ortakları arasında olduğu, Türkiye'de yapı kimyasalları alanında üretim yapan Ankara merkezli Aykimtaş Anadolu Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş. ile İstanbul merkezli Nanotek İnşaat Sanayi ve Yapı Malzemeleri Tic. A.Ş. ortakları tarafından kurulan MBT Teknik Yapı Kimyasalları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, inşaat sektöründe yenilikçi beton katkı maddeleri ve çözümlerinde tanınmış global lider Alman Master Builders Solutions ile gerçekleştirdiği yatırım iş birliğinin imza töreninin, ATO Duatepe Salonu'nda yapıldığını hatırlattı.

28 Ağustos 2024 tarihinde atılan imza ile başlayan sürecin MBT Tech şirketinin yüzde 51'lik hissesinin Alman Master Builders Solution şirketine devredilmesi ile tamamlandığını kaydeden Baran, "Ankara'da başlayan ve İstanbul'da tamamlanan bu birleşme, sadece şirketlerimiz açısından değil, inşaat sektörü ve ülkemiz açısından da umut vadeden bir gelişme oldu. İki ülke şirketlerinin ortak hedef doğrultusunda ilerleme sağlamasına katkıda bulunan Master Builders Solutions Yönetim Kurulu Başkanı (CEO) Dr. Boris Gorella, Master Builders Solutions'ın Operasyon Direktörü (COO) ve MBT Tech Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Karsten Eller, MBT Tech Genel Müdürü Suat Seven ve MBT Tech hissedarı Ali Rıza Sungur'a teşekkür ediyorum. Türk-Alman iş birliği ekonomimize ve ihracatımıza değer katacak" açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin yapı kimyasalları sektöründe önemli bir üretici ve ihracatçı ülke durumuna geldiğini kaydeden Baran, "Türkiye pazarında köklü bir yere sahip şirketle, Avrupa pazarında faaliyet gösteren bir başka şirketin iş birliği yapması ve ülkemizde gerçekleştireceği üretim, yapı kimyasalları sektörüne yeni ihracat kapıları açacaktır" ifadelerini kullandı.

2023 yılında dünya ihracatındaki düşüşe rağmen, Türkiye'nin sektördeki ihracatının 911 milyon dolara yükseldiğine dikkati çeken Baran, teknolojik, yenilikçi ve güvenilir ürün ve çözümler sağlamanın sektör açısından çok önemli olduğunu, MBT Tech'in modern tesislerinde gerçekleştireceği üretimle, sektörün ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, ihracat da gerçekleştireceğini bildirdi. Baran, MBT Tech'in daha az karbondioksit emisyonuyla üretime ağırlık vereceğini de söyledi.

Yatırım daveti

ATO Başkanı Baran, doğal gaz iletim sıkıntısı nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde, üretim ve ısınmanın sorun haline gelebileceğini belirterek, Avrupalı yatırımcıları Türkiye'ye davet etti. Baran, "Çeşitli boru hatları aracılığıyla doğalgaz alan, kendi üretimi de bulunan Türkiye, gerek konumu, gerek üretim şartları ile yatırım için güvenli ülke statüsünü pekiştirmiştir. Avrupalı yatırımcıları, doğrudan ya da birleşme yoluyla ülkemizde yatırım yapmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk-Alman Yapı Kimyasalları İş Birliği - Son Dakika

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