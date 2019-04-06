Türk Avukata Irkçı Tehditte 38 Alman Polis Açığa Alındı

ALMANYA'da Türk kökenli avukat Seda Başay Yıldız, Türkiye
'nin Essen Başkonsolosluğunda katıldığı "NSU Davası" konulu konferansın aldığı ölüm tehditleri konusunda son gelişmeleri anlattı. Yıldız, "Polisin bana verdiği bilgiye göre tehdit mesajları gönderen henüz tespit edilemedi. Umarım sonu NSU davası gibi olmaz. Özel bilgilerimin ancak bir devlet bilgisayarından alındığını biliyordum ama açıkçası polis olduğunu düşünmedim. Tehditlerin arkasında hakikaten polis var mı, yoksa bu bilgileri polis mi başkalarına verdi ve tehdit başkalarından mı geliyor? Bunlar soru işareti ancak şu an Hessen
'de 38 polis açığa alındı" ifadelerini kullandı.
FRANKFURT'TAKİ KARAKOLDAN GİRİLDİ
Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasındaki müdahil avukatlardan Yıldız'a, faksla ağustos ayında "NSU 2.0" imzası taşıyan ırkçı ve ölüm tehditleri içeren bir mektup gönderilmiş, bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında Yıldız'ın nüfus bilgilerine Frankfurt
polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti. Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler
'in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmişti.