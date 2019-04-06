Son Dakika Haberleri: Türk Avukata Irkçı Tehditte 38 Alman Polis Açığa Alındı

Türk Avukata Irkçı Tehditte 38 Alman Polis Açığa Alındı

21 dakika önce

ALMANYA'da Türk kökenli avukat Seda Başay Yıldız, Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğunda katıldığı "NSU Davası" konulu konferansın aldığı ölüm tehditleri konusunda son gelişmeleri anlattı.

Türk Avukata Irkçı Tehditte 38 Alman Polis Açığa Alındı, System.String[]
ALMANYA'da Türk kökenli avukat Seda Başay Yıldız, Türkiye'nin Essen Başkonsolosluğunda katıldığı "NSU Davası" konulu konferansın aldığı ölüm tehditleri konusunda son gelişmeleri anlattı. Yıldız, "Polisin bana verdiği bilgiye göre tehdit mesajları gönderen henüz tespit edilemedi. Umarım sonu NSU davası gibi olmaz. Özel bilgilerimin ancak bir devlet bilgisayarından alındığını biliyordum ama açıkçası polis olduğunu düşünmedim. Tehditlerin arkasında hakikaten polis var mı, yoksa bu bilgileri polis mi başkalarına verdi ve tehdit başkalarından mı geliyor? Bunlar soru işareti ancak şu an Hessen'de 38 polis açığa alındı" ifadelerini kullandı.

FRANKFURT'TAKİ KARAKOLDAN GİRİLDİ

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasındaki müdahil avukatlardan Yıldız'a, faksla ağustos ayında "NSU 2.0" imzası taşıyan ırkçı ve ölüm tehditleri içeren bir mektup gönderilmiş, bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında Yıldız'ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti. Avukatın kimlik bilgilerine bakıldığı sırada bilgisayara erişimi bulunan polis memurlarının, internet üzerinden oluşturdukları grupta birbirlerine gamalı haç ve Hitler'in fotoğrafları ile yabancı düşmanlığı içeren mesajlar gönderdiği belirlenmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:19 

Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı Silah Pazarlığı Yaparken Katledilen Dilek'in Ölümünde, Sevgiliye 'İyi Hal İndirimi' ile 5 Yıl Hapis! Arka Tekeri Raylara Sıkışan Ambulansa Tren Çarptı Survivor 2017'nin Yarışmacısı Berna Keklikler Gizli Numaradan Ölüm Tehdidi Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 14:40:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türk Avukata Irkçı Tehditte 38 Alman Polis Açığa Alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]