Türk E-Spor Oyuncuları Ne Kadar Kazanıyorlar?

Çevrimiçi ortamda, düşmanlarla mücadele edip onları yenmeye çalıştığınız oyunlar, artık yeni bir sektörün temel taşı konumundalar. E-spor dünyasında düzenlenen turnuvalarda oldukça büyük miktarda paralar dönüyor. Türkiye 'den büyük kesimler tarafından tanınan oyuncuların, e-spor turnuvalarına katılım gerçekleştirerek kazandıkları paraları sizler için bu yazımızda derledik.10. Ferit "wtcN" KarakayaEn fazla para kazanan Türk e-sporcular arasında 29. sırada.3 yıllık profesyonel oyunculuğun ardından e-spor'a ve Twitch platformu üzerinden yayın yapmaya devam eden Ferit Karakaya günümüzde büyük bir izleyici kitlesine de sahip. League of Legends oyununda En İyi ormancı Ödülüne layık görülen wtcN, katıldığı 2 turnuvadan kazandığı 14.000 dolar para ödülü ile listemizde 10. sırada yer alıyor.9. Kaan "Elwind" AtıcıEn fazla para kazanan Türk e-sporcular arasında 24. sırada.Ferit gibi 25 yaşında olan Kaan Atıcı, Türkiye Yaz Şampiyonlar Ligi 2015, Türkiye Yaz Şampiyonlar Ligi 2016 ve Rift Rivals 2018 turnuvalarında birinciliğe sahip. Twitch platformu üzerinden yayın gerçekleştiren Atıcı, zaman zaman kahkaha krizine girdirecek anları da izleyicilerine yaşatıyor. Katıldığ 12 turnuvadan kazandığı 16 bin 125 dolar para ödülü ile listemizde 9. sırada yer alıyor.8. Muhammed "Theokoles" IşıkEn fazla para kazanan Türk e-sporcular arasında 23. sırada.Dota'dan sonra LoL'e başlayan Muhammed Işık : "Bir gün oyun oynayarak para kazanacağım aklımın ucundan bile geçmezdi." diyor. Dark Passage, Wild Fire ve Beşiktaş e-spor takımlarında toplamda 3 yıl boyunca profesyonel oyunculuk hayatı geçiren Işık, "Gurd" lakabı ile de biliniyor. Katıldığı toplamda 12 turnuvadan kazandığı 16 bin 133 dolar para ödülü ile listemizde 8. sırada yer alıyor.7. Cantuğ "Unlost" ÖzsoyEn fazla para kazanan Türk e-sporcular arasında 22. sırada.Half-Life Türkiye Şampiyonu olan Cantuğ Özsoy, ilk bilgisayarını -5 yaşındayken- sünnetinde takılan altınlarla aldığını söylüyor. Twitch üzerinden yayın gerçekleştiren Özsoy, samimiyetiyle izleyicilerine eğlenceli zaman geçirtiyor. Katıldığı toplamda 3 Fortnite turnuvasından kazandığı 16 bin 325 dolar para ödülü ile listemizde 7. sırada yer alıyor.6. Cem "Mithrain" KarakoçEn fazla para kazanan Türk e-sporcular arasında 20. Sırada.2017 yılında gerçekleşen PlayerUnknown's Battlegrounds turnuvasında Ferit "wtcN" Karakaya ile 3. olan Cem Karakoç, geçtiğimiz yılın Ekim ayında katıldığı Fortnite turnuvasında 1. gelerek ülkemizi gururlandırmıştı. Katıldığı toplamda 2 turnuvadan kazandığı 19.000 dolar para ödülü ile listemizde 6. sırada yer alıyor.5. Anıl "HolyPhoenix" IşıkEn fazla para kazanan Türk e-sporcular arasında 15. sırada.Ülkemizin en başarılı League of Legends oyuncularından Anıl Işık, yakaladığı başarılarla, sık sık haber kanallarında da gündeme geliyordu. 17 yaşındayken Dark Passage e-spor takımında oynamaya başlayan Işık'ın 2016 yılından itibaren geri planda kaldığını görüyoruz. Katıldığı toplamda 23 League of Legends turnuvasından kazandığı 33 bin 353 dolar para ödülü ile listemizde 5. sırada yer alıyor.4. Şahin "h3x" LatifiEn fazla para kazanan Türk e-sporcular arasında 13. sırada.Katıldığı Fortnite turnuvalarından gerçek anlamıyla büyük miktarda para kazanan Şahin Latifi an itibariyle herhangi bir organizasyon kuruluşunun altında çalışmıyor/oynamıyor. 2016 ve 2017 yılları dünya kupaları sırasında Overwatch Türkiye Takımı'nın takım kaptanlığını da üstlenen Latifi, katıldığı toplamda 3 turnuvada kazandığı 36 bin 000 dolar para ödülü ile listemizde 4. sırada yer alıyor.3. Koray "Naru" BıçakEn fazla para kazanan Türk e-sporcular arasında 11. sırada.5 yıldır League of Legends'de profesyonel oyuncu olan Koray Bıçak bu süreçte; 2 yıl Dark Passage'da, 2 yıl Supermassive'de, 1 yıl da Team Aurora'da yer aldı. "Who Fed Naru" (Naru'yu kim besledi) kullanıcı adıyla namı geniş kitlelere yayılan Bıçak, katıldığı toplamda 19 League of Legends turnuvasından kazandığı 43 bin 602 dolar para ödülü ile listemizde 3. sırada yer alıyor.2. Asım Cihat "Fabulous" KarakayaEn fazla para kazanan Türk e-sporcular arasında 8. sırada.Anıl "HolyPhoenix" Işık ile aynı takımda (Dark Passage'da) yer alan Asım Cihat Karakaya'nın ülkemizin en başarılı üst koridor oyuncusu olduğu söyleniyor. HWA Gaming, Dark Passage ve Supermassive takımlarında oynayan Karakaya, katıldığı toplamda 20 League of Legends turnuvasından kazandığı 60 bin 779 dolar para ödülü ile listemizde 2. sırada yer alıyor.1. İsmailcan "XANTARES" DörtkardeşEn fazla para kazanan Türk e-sporcular arasında 1. sırada.Ülkemizin gözdesi olan İsmailcan Dörtkardeş, e-spor üzerinden en çok para kazanan Türk olma unvanına ve dünya genelinde bir üne sahip. Counter Strike'ın ustası olan Dörtkardeş, reflekslerinin bombastik hızı sayesinde "makine" olarak adlandırılıyor. Katıldığı toplamda 66 Counter-Strike: Global Offensive turnuvasından kazandığı 192 bin 154 dolar para ödülü ile listemizde 1. sırada yer alıyor.Türk e-spor oyuncularının tek kazanç kapılar sadece turnuva ödülleri de değil. Anlaşma yaptıkları takımlar, takımların sponsorları gibi pek çok unsur, gelirlerini arttırmalarını sağlıyor. E-spor dünyası hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın : )