Türk gastrologlardan mide ve bağırsak hastalıklarının tedavisinde büyük başarı - Son Dakika

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Orhan Sezgin, Türk gastrologların, kalın bağırsak ve midedeki kanserleri erken tespit ederek ameliyat etmeden endoskopik ve kolonoskopik yöntemle çıkarabildiğini belirterek "Bu hastalıkların tedavisinde çok büyük çığır açtılar." dedi.

Sezgin, "36. UGH Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı" için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, gastroenteroloji uzmanlarının Türk toplumunun sağlık profilini ve sorunlarını iyi bilmesi gerektiğini söyledi. Dernek olarak toplumun ne tür sorunları olduğunu tespit edebilmek için Nevşehir'in Gülşehir ve Avanos ilçelerinden oluşan "Kapadokya Kohort" topluluğuna yönelik çalışma yaptıklarını hatırlatan Sezgin, bu çalışmayla Türk toplumunda mide ve bağırsak hastalığı sıklığını saptamaya çalıştıklarını bildirdi. Sezgin, 5 binin üzerinde kişiyi bizzat tarayarak ilaveten ultrasonik değerlendirmeler yaptıklarını dile getirdi.

"Toplumun yüzde 35'i aşırı kilolu, yüzde 45'i obez"

Taramalarda çarpıcı sonuçlara ulaştıklarına değinen Sezgin, şunları kaydetti:

"Bu çalışma neticesinde Türk toplumunu temsil eden bu grubun yüzde 70'inde mide bağırsak rahatsızlığı saptadık. Toplumun 3'te birinde rahatsızlıktan ziyade mide bağırsak hastalığı olduğunu tespit ettik. Çalışmaya göre, toplumun sadece yüzde 20'si normal kiloda, yani normal vücut kitle endeksine sahip. Toplumun yüzde 35'i aşırı kilolu, yüzde 45'i obez. Günümüzde aşırı kilo ve obezitenin diğer tüm hastalıklara nasıl zemin hazırladığını, sorunlar yarattığını biliyoruz. Özellikle kalp damar hastalıkları, kolesterol yükseklikleri, şeker hastalıkları gibi kronik hastalıklar açısından çok önemli."

Obezite ve aşırı kilonun mide ve bağırsak hastalıklarının daha fazla görünmesine yol açtığını belirten Sezgin, hasta sayısının fazla ancak gastroenterolog sayısının Türkiye'de az olduğunu söyledi.

Özellikle 50 yaşına gelmiş her sağlıklı bireyin kolon kanseri taraması yaptırmasını öneren Sezgin, "Tüm mide bağırsak hastalıkları tedavisinde önemli gelişmeler var. İltihaplı bağırsak hastalığı dediğimiz ülseratif kolit ve crownda biyolojik ajanlar dediğimiz ilaçlar bir çığır açmıştır. Türk gastrologlar, kalın bağırsak ve midedeki kanserleri erken tespit ederek ameliyat etmeden endoskopik ve kolonoskopik yöntemle çıkarabiliyorlar. Bu hastalıkların tedavisinde çok büyük çığır açtılar." ifadelerini kullandı.

Reflü, ülser ve midedeki mikrobun tedavisinde çok başarılı olduklarını vurgulayan Sezgin, erken teşhisle mide ve kalın bağırsak kanserinin tedavi edilebildiğini kaydetti.