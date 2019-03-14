Son Dakika Haberleri: Türk İnşaat Sektörünün Bulgaristan'daki Çalışmaları Sürüyor - Sofya

Türk İnşaat Sektörünün Bulgaristan'daki Çalışmaları Sürüyor - Sofya

1 saat önce

Bulgaristan'da 2003'ten beri faaliyet gösteren Doğuş Holding'in bu ülkedeki üçüncü büyük projesi olan Sofya metro ağının genişletilmesi kapsamında yapılan 6 kilometrelik tünel inşasında son aşamaya gelindi.

Bulgaristan'da 2003'ten beri faaliyet gösteren Doğuş Holding'in bu ülkedeki üçüncü büyük projesi olan Sofya metro ağının genişletilmesi kapsamında yapılan 6 kilometrelik tünel inşasında son aşamaya gelindi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:07 Kaynak: AA

Doğuş Grubu, Sofya, Bulgaristan, Güncel
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