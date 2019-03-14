Türk İnşaat Sektörünün Bulgaristan'daki Çalışmaları Sürüyor - Sofya
1 saat önce
Bulgaristan'da 2003'ten beri faaliyet gösteren Doğuş Holding'in bu ülkedeki üçüncü büyük projesi olan Sofya metro ağının genişletilmesi kapsamında yapılan 6 kilometrelik tünel inşasında son aşamaya gelindi.
Bulgaristan
'da 2003'ten beri faaliyet gösteren Doğuş Holding
'in bu ülkedeki üçüncü büyük projesi olan Sofya
metro ağının genişletilmesi kapsamında yapılan 6 kilometrelik tünel inşasında son aşamaya gelindi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:07 Kaynak: AA
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