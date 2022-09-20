Beypazarı'nda kan bağışçılarına madalya verildi - Son Dakika
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Beypazarı'nda kan bağışçılarına madalya verildi

20.09.2022 18:43

Türk Kızılay Beypazarı Temsilciliği, kan bağışçılarına teşekkür belgesi ve madalya verdi.

Türk Kızılay Beypazarı Temsilciliği, kan bağışçılarına teşekkür belgesi ve madalya verdi.

Beypazarı Belediyesi'nde düzenlenen madalya töreninde 10 ve üzerinde kan bağışı yapan gönüllülerden 65 kişiye bronz madalya, 25 üzeri kan bağışında bulunan bağışçılardan 7 kişiye gümüş madalya verildi.

Türk Kızılay Beypazarı Temsilcisi Yunus Güngör, "Madalya alacak kadar kan bağışında bulunan kan bağışçılarına teşekkürlerimi bildiriyorum. Allah onlardan razı olsun. Bizi kan bağışı kampanyalarında yalnız bırakamadılar ve kan vererek kampanyalarımıza destekçi oldular." ifadesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda kan bağışçılarına madalya verildi - Son Dakika

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