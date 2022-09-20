Türk Kızılay Beypazarı Temsilcisi Yunus Güngör, "Madalya alacak kadar kan bağışında bulunan kan bağışçılarına teşekkürlerimi bildiriyorum. Allah onlardan razı olsun. Bizi kan bağışı kampanyalarında yalnız bırakamadılar ve kan vererek kampanyalarımıza destekçi oldular." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA

Beypazarı, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda kan bağışçılarına madalya verildi - Son Dakika

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