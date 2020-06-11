Türk Kızılay ekipleri 60 bin kişinin yüreğine dokundu - Son Dakika

Türk Kızılay ekipleri 60 bin kişinin yüreğine dokundu

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 12 bin ailedeki 60 bin kişiye gıda yardımında bulunduklarını bildirdi.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 12 bin ailedeki 60 bin kişiye gıda yardımında bulunduklarını bildirdi.

Güzel, Kovid-19 süreci ve Türk Kızılay Derneğinin kuruluşunun 152. yıl dönümünü nedeniyle bir restoranda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Kızılayın Türkiye'de ve dünya genelinde milyonlarca kişiye merhamet elini uzattığını söyledi.

Türk Kızılay ekiplerinin ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalıştığını anlatan Güzel, şöyle devam etti:

"KYK yurtlarında misafir edilen ve yurt dışından getirilen 750 civarında misafirimizin farklı zamanlardaki misafirlikleri sürecinde kendilerine 3 öğün sıcak yemek hizmeti ile ara öğün beslenme hizmeti sunduk. Yine bu süreçte Kastamonu ilindeki hayırseverlerimizden toplamda 50 bin TL civarında gıda kolisi bağışı toplandı. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal Bey ile görüşülerek, özellikle bu süreçte memleketlerine ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine yönelik bağış kampanyası başlatıldı. Üniversite hocaları ve personelin de 300 adet gıda kolisi bağışı alındı ve toplamda 300 öğrenci evinde kalan toplam 1500 yabancı uyruklu üniversite öğrencisine bu bağışlar ulaştırıldı."

Kastamonu merkez ile 14 ilçede şubelerinin bulunduğunu 5 ilçede ise temsilciliklerinin olduğunu hatırlatan Güzel, "Merkez, 14 ilçe ve köylerde toplamda 8 bin adet gıda kolisi dağıtımı ile 12 bin adet kurban eti konservesi dağıtıldı. Temsilcilerimiz tarafından da bulundukları ilçelerde ve bağlı köylerde toplam 4 bin adet gıda kolisi ve 6 bin adet kurban eti konservesi dağıtımı yapıldı. Bu süreçte toplam şube ve temsilciliklerimizle beraber Kastamonu ili ilçeleri ve köylerinde 12 bin adet gıda kolisi ile 18 bin adet kurban eti konservesi dağıtımı yapılmıştır. Toplamda merkez ilçeler ve köylerde 12 bin aileye ulaşılmış ve 60 bin kişilik bir aile nüfusuna yardımda bulunulmuştur." diye konuştu.

Güzel, Türk Kızılay Kastamonu Şubesine 49 yıllığına tahsis edilen bir araziye depo, idari bina ve aşevi yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Türk Kızılay ekipleri 60 bin kişinin yüreğine dokundu

Kastamonu, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 03:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay ekipleri 60 bin kişinin yüreğine dokundu - Son Dakika

Son Dakika

Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Kylie'nin dostu, doğum gününde giydiği elbiseyle hayran bıraktı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Demet Evgar, kendisini iki kere sokan arı için şarkı yazdı Elizabeth Hurley, 55. yaş gününü küvet pozuyla kutladı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü?
Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti Galatasaraylı Muslera, oğluna kendi adını koyan taraftara teşekkür etti         
22:03
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek         
21:44
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor         
21:37
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım         
21:16
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu         
21:15
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı         
20:55
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı         
20:46
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi İkinci dalganın yaşandığı İran'da son 24 saatte 2 bin 238 vaka tespit edildi         
20:23
Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü Ankara'da sağanak etkili oldu, yollar göle döndü         
20:21
İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı İmamoğlu, İETT Genel Müdürlüğü'ne Alper Bilgili'yi atadı         
20:18
Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu Gölet kenarında selfie felaket getirdi, dayı-yeğen boğuldu         
20:12
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti         
20:10
19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü 19 yaşındaki genç, ablasını darp ettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü         
20:05
George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı George Floyd protestoları ile mücadele eden ABD'nin 21 eyaletinde vaka sayıları arttı         
20:05
Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı Sağlık Bakanlığı, 13 pilot ilde antikor testi uygulaması başlattı         
19:44
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek         
19:44
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu         
19:40
Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek Demokrat Başkan Adayı Biden'dan Trump'a ağır suçlama: Seçimde oy çalmayı deneyecek         
19:21
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı         
19:20
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge: Ülkeye giriş yapan herkese sağlık kontrolü yapılacak         
19:14
Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı Şarkıcı Lara'ya Alanya'da otomobil çarptı         
19:09
Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi         
19:03
Kütüphaneye giden genç kıza Kütüphaneye giden genç kıza "şort" uyarısı: Bir daha böyle gelme, müdür rahatsız oluyor         
18:53
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti         
18:40
Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı Otomobilin ses sistemini söken hırsızın rahatlığı "Pes" dedirtti         
18:33
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir         
18:24
CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu CHP, 90 bin kişinin tahliye olduğu yeni infaz düzenlemesinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu         
18:17
Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi Çöpten tekerlekli sandalyesiyle atık toplayan çocuğa Kızılay ekipleri yardım gönderdi         
18:12
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 22:19:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk Kızılay ekipleri 60 bin kişinin yüreğine dokundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]