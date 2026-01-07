Türk Okuluna Saldırıya Tepkiler!

Batı Trakya'da Rodop iline bağlı Karacaoğlan köyündeki Türk Azınlık İlkokuluna yönelik saldırıya tepkiler sürüyor.

Dostluk Eşitlik Barış Partisinden (DEB) yapılan açıklamada, Karacaoğlan köyündeki Türk Azınlık İlkokulu binasına yönelik saldırı kınanarak, Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim haklarının uzun süredir sistematik biçimde ihlal edildiği belirtildi.

Açıklamada, azınlık okullarının hukuksuz şekilde kapatıldığı vurgulanarak, bu baskı ortamında azınlığa ait bir okul binasının tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) da yaptığı açıklamada, Karacaoğlan köyündeki Türk ilkokuluna yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

Açıklamada, Avrupa'da yaşayan Batı Trakya Türkleri adına derin endişe ve tepkinin dile getirildiği aktarılarak, saldırının ivedilikle aydınlatılması, faillerin tespit edilerek yargı önüne çıkarılması ve gerekli cezaların verilmesi talep edildi.

ABTTF, azınlığın eğitim kurumlarını hedef alan bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Rodop iline bağlı Karacaoğlan köyündeki Türk Azınlık İlkokuluna yönelik saldırı, 4 Ocak'ta köy sakinlerinin durumu fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. Olayın ardından polis ekipleri okul binasında inceleme başlatmıştı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, söz konusu saldırıyı kınamış ve daha önce de benzer bir olayın yaşandığını hatırlatmıştı.