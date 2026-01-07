Türk Okuluna Saldırıya Tepkiler! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türk Okuluna Saldırıya Tepkiler!

07.01.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karacaoğlan köyündeki Türk Azınlık İlkokuluna yönelik saldırı kınandı, eğitim hakları ihlal ediliyor.

Batı Trakya'da Rodop iline bağlı Karacaoğlan köyündeki Türk Azınlık İlkokuluna yönelik saldırıya tepkiler sürüyor.

Dostluk Eşitlik Barış Partisinden (DEB) yapılan açıklamada, Karacaoğlan köyündeki Türk Azınlık İlkokulu binasına yönelik saldırı kınanarak, Batı Trakya Türk Azınlığının eğitim haklarının uzun süredir sistematik biçimde ihlal edildiği belirtildi.

Açıklamada, azınlık okullarının hukuksuz şekilde kapatıldığı vurgulanarak, bu baskı ortamında azınlığa ait bir okul binasının tahrip edilmesinin kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) da yaptığı açıklamada, Karacaoğlan köyündeki Türk ilkokuluna yönelik saldırıyı kınadığını bildirdi.

Açıklamada, Avrupa'da yaşayan Batı Trakya Türkleri adına derin endişe ve tepkinin dile getirildiği aktarılarak, saldırının ivedilikle aydınlatılması, faillerin tespit edilerek yargı önüne çıkarılması ve gerekli cezaların verilmesi talep edildi.

ABTTF, azınlığın eğitim kurumlarını hedef alan bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Rodop iline bağlı Karacaoğlan köyündeki Türk Azınlık İlkokuluna yönelik saldırı, 4 Ocak'ta köy sakinlerinin durumu fark etmesiyle ortaya çıkmıştı. Olayın ardından polis ekipleri okul binasında inceleme başlatmıştı.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, söz konusu saldırıyı kınamış ve daha önce de benzer bir olayın yaşandığını hatırlatmıştı.

Kaynak: AA

Karacaoğlan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Okuluna Saldırıya Tepkiler! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı Kurabiyeyi ısırdığı an şoke oldu! Çikolata parçacığı yerine bakın ne çıktı
Motosiklete çarpan sürücünün yaptığı ilk hareket “pes“ dedirtti Motosiklete çarpan sürücünün yaptığı ilk hareket "pes" dedirtti
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

08:41
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni Tavan zam oranı belli oldu
Vatandaşı isyan ettiren aidatlara bakanlık freni! Tavan zam oranı belli oldu
08:16
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
Maduro ve eşiyle ilgili dünyayı sarsan iddia gerçek çıktı
07:33
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal
06:44
Türkiye’nin yanı başında dev operasyon Ordu, SDG’yi Halep’te kuşattı
Türkiye'nin yanı başında dev operasyon! Ordu, SDG'yi Halep'te kuşattı
06:09
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
02:16
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı
Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 08:52:16. #7.11#
SON DAKİKA: Türk Okuluna Saldırıya Tepkiler! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.