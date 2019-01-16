Son Dakika Haberleri: Türk Sanayiine Değer Katan İnovatif Projeler Almanya'da Sergilenecek

Türk Sanayiine Değer Katan İnovatif Projeler Almanya'da Sergilenecek

1 saat önce

Deutsche Messe, Türkiye sanayiinin gelişimine katkı sağlayan projeleri teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla inovasyon yarışması düzenliyor.

Türk Sanayiine Değer Katan İnovatif Projeler Almanya'da Sergilenecek, System.String[]

Hannover Fairs Turkey tarafından 14 – 17 Mart 2019 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek 26. Uluslararası WIN Eurasia Fuarı, "WINOVATION" yarışmasında inovatif projeleri ağırlayacak. Dereceye giren projeler ayrıca Almanya'da düzenlenen Hannover Messe fuarında sunulacak fırsatlarla da ödüllendirilecek.

Hannover Fairs Turkey'nin, Avrasya Bölgesinin lider sanayii fuarı "WIN EURASIA" Fuarı bünyesinde ENOSAD işbirliği ile bu yıl ilk kez düzenleyeceği "WINOVATION" yarışması, yenilikçi, teknik inovasyon ağırlıklı, özgün tasarımlı projelerin vitrini olacak. Proje son başvuru tarihinin 31 Ocak olduğu WINOVATION yarışmasında ürün, hizmet, tasarım, teknoloji, teknik altyapı, çözüm, iş modeli, organizasyon ve sosyal çevre gibi konu başlıkları altında teknik inovasyon ağırlıklı, özgün tasarımlı projeler ödüllendirilecek.

Yarışmada dereceye giren projeler, alanında uzman 10 kişilik profesör, sektör temsilcileri ve aralarında İSDER'in de yer aldığı seçici kurul tarafından belirlenecek. Projelerin değerlendirilme aşamasında ise; farklı ve özgün olması, kullanıcıya fayda sağlaması, sunduğu yenilikler, geliştirilebilir ve uygulanabilir olması, ihracat potansiyeli, Ar-Ge niteliği, teknolojik yönü, çevreye katkısı, topluma katkısı, yüksek teknoloji içermesi ve ticari olması gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

"WIN EURASIA" 2019 ev sahipliğinde düzenlenecek yarışmada dereceye giren ilk 3 projeye yıl boyunca tanıtım ve pazarlama desteği ile WIN EURASIA 2020 fuarına katılım teşviki verilecek. Yarışmada 1. gelen projeye ise bu desteklerin yanı sıra Almanya'da gerçekleşen 1 – 5 Nisan, HANNOVER MESSE 2019 Fuarı için gidiş-dönüş uçak bileti ve 3 günlük ücretsiz konaklama imkânı sağlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:27 Kaynak: Bültenler

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