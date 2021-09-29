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Türk tekstil fuarı "I of the World" New York'ta kapılarını açtı - Son Dakika

Türk tekstil fuarı "I of the World" New York'ta kapılarını açtı

29.09.2021 03:42
Türk tekstil fuarı

NEW İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı "I Of The World", New York'ta ikinci kez düzenleniyor.

NEW İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen sektörel Türk ihraç ürünleri fuarı "I Of The World", New York'ta ikinci kez düzenleniyor.

ABD'nin önde gelen hazır giyim üreticileri, tasarımcıları ve tekstil distribütörlerini tek çatı altında toplamayı amaçlayan fuar, Türkiye'den 28 tekstil firmasının katılımıyla, InterContinental Barclay New York'ta kapılarını açtı.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, New York'ta ilk kez Ocak 2020'de organize edilen ve aslında 6 ayda bir tekrarlanması hedeflenen "I Of The World" tekstil fuarını Kovid-19 nedeniyle ikinci kez düzenlediklerini belirterek, buna rağmen aradan geçen dönemde Türk tekstil sektörünün ihracatta büyük bir atılım gerçekleştirdiğini söyledi.

Kovid-19 döneminin aslında Türk tekstil sektörüne yaradığını dile getiren Öksüz, şöyle devam etti:

"Global olarak dünyadaki pazar payımız arttı. ABD'de de en büyük 9'uncu tedarikçiyken bir sıra yükselerek 8'inciliğe çıktık. Ocak-Temmuz döneminde ABD'nin tekstil ithalatı yüzde 18 geriledi. Bu dönemde Çin'den ithalat yüzde 46 oranında gerilerken Türkiye'nin ABD'ye ihracatı ise yüzde 57 oranında arttı. Biz de Amerika'nın ithalatı içerisindeki pazar payımızı yüzde 1,5'lerden yüzde 2,7'ye çıkarttık."

Sektörün buna rağmen ABD pazarında, dünyadaki pazar payı olan yüzde 3,2'nin altında bulunduğuna dikkati çeken Öksüz, "I Of The World" benzeri etkinliklerin süreklilik arz etmesinin önemini vurguladı.

İki ülkenin tekstil sanayisinin birbirini tamamlar nitelikte olduğuna işaret eden Öksüz, "Birbiriyle rekabet eden değil tamamlayıcı nitelikte olan iki sektör söz konusu. Amerika daha çok ham madde ve elyaf tarafında güçlü, bizse pamukta. Amerika'nın ihtiyacı iplik, dokuma, örme alanlarında. Bu bizim için bir avantaj." dedi.

Tekstil ve konfeksiyonun Türkiye'de ihracatta yeniden lokomotif sektörü haline geldiğinin altını çizen Öksüz, tekstil ve hazır giyim ihracatında 2021 yılı beklentilerinin 30 milyar dolar civarında olduğunu kaydetti.

"I Of The World" fuarı yarın sona erecek.

Tam Gemi Şok Denemeleri, New York, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk tekstil fuarı 'I of the World' New York'ta kapılarını açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk tekstil fuarı "I of the World" New York'ta kapılarını açtı - Son Dakika
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