Türk Telekom, Manisa Basket'i Yendi

10.01.2026 20:16
Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Glint Manisa Basket'i 86-74 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Can Mavisu, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 13, Devoe 10, Trifunovic 5, Simonovic 5, Alexander 11, Usher 13, Berkan Durmaz 3, Allman 9, Bankston 6, Ata Kahraman 9, Emircan Koşut 2

Glint Manisa Basket: Smith 6, Mintz 18, Pereira 19, Yiğit Onan 10, Johnson 4, Hassan Martin 6, Zemaitis 3, Buğra Çal 8, Altan Çamoğlu, Karahan Tuan Efeoğlu

1. Periyot: 24-25

Devre: 45-40

3. Periyot: 67-58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Türk Telekom, ağırladığı Glint Manisa Basket'i 86-74 yendi.

Başkent ekibi, maça 10-0'lık seriyle başladı ancak çaldığı topların ardından bulduğu hızlı hücum sayılarıyla oyuna denge getiren Manisa Basket, Mintz ve Buğra Çal'ın basketleriyle ilk çeyreği 25-24 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte Ata Kahraman'ın üç sayı çizgisinin gerisinden, Allman ile Bankston arasındaki ikili oyunlar sonucu, Usher ve Devoe'nun da birebir pozisyonlarda attığı basketlerle rakibine üstünlük kuran Türk Telekom, soyunma odasına 45-40 önde gitti.

İki tarafın da yüksek tempolu oyun içinde çok sayıda top kaybı yaptığı 3. çeyrekte Pereira ve Mintz'in sayılarıyla ayakta kalmaya çalışan Manisa Basket'e, Alexander, Usher ve Allman ile cevap veren Türk Telekom, son 10 dakika öncesi farkı 9 sayıya (67-58) çıkardı.

Son periyotta dar rotasyon ve rakibinin sıkı savunması nedeniyle kondisyonu düşen Manisa Basket karşısında Alexander ve Doğuş Özdemiroğlu'nun sayılarıyla farkı arttıran Türk Telekom, karşılaşmayı 86-74 kazandı.

Öte yandan bitime 1 dakika 9 saniye kala 2. teknik faulünü alan Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, diskalifiye edildi.

Türk Telekom bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini aldı. Glint Manisa Basket ise 11. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA

Türk Telekom, Sigorta, Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

