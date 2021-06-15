Türk ticaret gemisinin kurtardığı düzensiz göçmenlere Malta kapılarını açtı - Son Dakika

Türk ticaret gemisinin kurtardığı düzensiz göçmenlere Malta kapılarını açtı

Marshall Adaları bandıralı Türk ticaret gemisinin Akdeniz'de kurtardığı yaklaşık 100 düzensiz göçmen, Türkiye ve Malta arasındaki yürütülen diplomasi trafiği sayesinde Malta'ya tahliye edildi.

Marshall Adaları bandıralı Türk ticaret gemisinin Akdeniz'de kurtardığı yaklaşık 100 düzensiz göçmen, Türkiye ve Malta arasındaki yürütülen diplomasi trafiği sayesinde Malta'ya tahliye edildi. AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türk mürettebat yönetimindeki Marshall Adaları bandıralı "M/V Uğur Dadaylı" ticari gemisi, 12 Haziran Cumartesi günü Akdeniz'de tekneleri batmak üzere olan düzensiz göçmenlere yardım etti. Gemi, Tunus'un Safakes kentinden aynı ülkenin Susa limanına seyir halindeyken, Malta makamlarının yönlendirmesiyle, Akdeniz'de Malta'nın arama-kurtarma bölgesinde bulunan teknedeki yaklaşık 100 göçmeni kurtardı. "M/V Uğur Dadaylı" gemisinin kurtardığı göçmenler için iki ülke başkentlerinde yoğun diplomasi trafiği yürütüldü. Ülkelerin dışişleri bakanlıkları ve büyükelçilikleri arasındaki görüşmeler neticesinde hızlı şekilde elde edilen izinle, Türk gemisindeki düzensiz göçmenler Malta'ya götürüldü. Malta makamlarının izniyle göçmenler, aynı gün akşam saatlerinde Türk ticaret gemisinden Malta'ya tahliye edildi.

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