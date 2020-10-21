Türk ve Suriyeli çocuklar sosyal etkinliklerle kaynaşıyor - Son Dakika

Türk ve Suriyeli çocuklar sosyal etkinliklerle kaynaşıyor

21.10.2020 09:56
Türk ve Suriyeli çocuklar sosyal etkinliklerle kaynaşıyor, System.String[]

ADANA'da Yüreğir Belediyesi, Türk ve Suriyeli çocukların kaynaşması adına spor ve sosyal etkinlikler düzenliyor.

ADANA'da Yüreğir Belediyesi, Türk ve Suriyeli çocukların kaynaşması adına spor ve sosyal etkinlikler düzenliyor. Etkinlikleri yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Bu projeyle çocuklarımız hem kaynaşacak hem de toplumsal yaşama entegre olacaklar" dedi.

Bir süredir fikir aşamasında olan ve yakın zamanda Yüreğir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Toplumsal Uzlaşma, Toplumsal Kaynaşma Projesi ilçedeki Ertuğrul Gazi Spor Kompleksi'nde başladı. İlçede yaşayan Türk ve Suriyeli onlarca çocuk çeşitli spor ve sanat dallarında eğitim görmeye başladı. Proje kapsamında ilçeye bağlı Yeşilbağlar, Bahçelievler, 19 Mayıs, Dede Korkut ve Cumhuriyet Mahallelerinde yaşayan 100'e yakın Suriyeli ve Türk çocuğa sanat, yüzme, tekvando, model uçak yapımı, futbol gibi alanlarda eğitim verilirken aynı zamanda kadınlara yönelik yemek kurslarında da çalışmalara başlanacağı belirtildi. Ayrıca proje kapsamında Türk ve Suriyeli kadınlara toplumsal cinsiyet, entegrasyon, kamunun sunduğu hizmetlerden yararlanma gibi rehberlik hizmetleri de verileceği de öğrenildi. Spor kompleksine gelerek eğitim alan çocukları ziyaret eden Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, bu projenin çocukları ve ailelerini toplumsal yaşamın yapıtaşlarından olan sosyal ve spor faaliyetleriyle birlikte bu yaşama entegre etmek olduğunu belirtti.

'AMACIMIZ, TOPLUMSAL BARIŞI İNŞA ETMEK'

Türk ve Suriyeli çocukların birlikte yaptıkları spor etkinliklerini izleyen ve sonrasında her birine madalyalarını veren Başkan Kocaispir, her çocuğun spor ve sanatla iç içe büyümesi gerektiğini ve belediye olarak bunun için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Burada çocukların kaynaşarak aynı zamanda bir kültür alışverişi yaptıklarına değinen Başkan Kocaispir, "Amacımız, toplumsal barışı inşa etmektir. Bu insanlar toplumun birer parçalarıdır. Onların bizlerle uyum içerisinde, mutlu bir şekilde yaşaması adına bu tür çalışmaların yapılması gerekiyor. Biz de bu konuda belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. İlçemizde yaklaşık 100 bin Suriyeli vatandaşımız var. Onların çocukları da sporla, sanatla büyüsün istiyoruz. Bunun dışında girişimcilik merkezimizde kadınlara yönelik aşçılık, dikiş-nakış, tekstil ve daha birçok iş koluna yönelik atölye çalışmalarımız var. Biz insanları üretime ve sosyal hayata katarak Yüreğir'i daha güzel bir yer haline getirmek istiyoruz. Şehirler sosyal etkinliklerle ruhlarını kazanır. Çocuklar gülerse dünya güler. Onlar burada bir kaynaşma içerisindeler. Gelecekte bu spor salonunda çalışan çocuklarımız ileride ülkemizi temsil eden bir sporcu ya da sanatçı olabilir" diye konuştu.


Türk ve Suriyeli çocuklar sosyal etkinliklerle kaynaşıyor
Türk ve Suriyeli çocuklar sosyal etkinliklerle kaynaşıyor
Türk ve Suriyeli çocuklar sosyal etkinliklerle kaynaşıyor
Türk ve Suriyeli çocuklar sosyal etkinliklerle kaynaşıyor
Türk ve Suriyeli çocuklar sosyal etkinliklerle kaynaşıyor
Türk ve Suriyeli çocuklar sosyal etkinliklerle kaynaşıyor
Türk ve Suriyeli çocuklar sosyal etkinliklerle kaynaşıyor
Türk ve Suriyeli çocuklar sosyal etkinliklerle kaynaşıyor
Türk ve Suriyeli çocuklar sosyal etkinliklerle kaynaşıyor
Türk ve Suriyeli çocuklar sosyal etkinliklerle kaynaşıyor

Fatih Mehmet Kocaispir, Suriyeli, Yüreğir, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk ve Suriyeli çocuklar sosyal etkinliklerle kaynaşıyor - Son Dakika

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