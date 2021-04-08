KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika

KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

08.04.2021 09:57

KONYA'da dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçağın düştüğü kazada şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (34) cenazesi, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a uğurlandı.

KONYA'da dün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi olan Türk Yıldızları'na ait NF-5 tipi uçağın düştüğü kazada şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in (34) cenazesi, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Trabzon'a uğurlandı.

Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu 134'üncü Filo Komutanlığı'na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağı, eğitim uçuşu için havalandıktan kısa süre sonra Aslım çöplük alanına düştü. Kazada, Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Şehit Gençcelep'in uçağın organize sanayi bölgesindeki iş yerlerine düşmesini önlemek için boş araziye manevra yaptığı üzerinde durulduğu belirtildi.

ŞEHİT EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Şehit Pilot Yüzbaşı Gençcelep için bugün 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, mesai arkadaşları, eşi Nurcan, çocukları Kayra (8) ve Kaan (3), annesi Nuray ve babası Mehmet Gençcelep katıldı. Nurcan Gençcelep, eşinin cenazesi askerler tarafından omuzlara alındığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı, "Bizi nasıl bırakıp gidiyorsun" dedi. Bu sırada oğlu Kayra Gençcelep de babasının tabutunu bakıp ağladı. Olan bitenden Kaan ise bir eliyle kendisine verilen simidi yerken, diğer eliyle de ağabeyinin elinden tuttu. Şehit Gençcelep'in cenazesi, ailesinin de bulunduğu askeri uçakla memleketi Trabzon'a uğurlandı.

2003 YILINDA HAVA HARP OKULUNA GİRDİ

2003 yılında Hava Harp Okulu'na giren Gençcelep, 2007 yılında teğmen rütbesiyle İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda göreve başladı. Farklı üs komutanlıklarında görev yapan şehit Gençcelep, en son yine 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na atandı. Burada Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları'nda yaklaşık 100 saat uçuş yaptı.

KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI
KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Türk Yıldızları, Pilot, Konya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının 300 bin tona çıkarılmasını önerdi Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal edilen domates kotasının 300 bin tona çıkarılmasını önerdi Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan dolar 8,16'dan işlem görüyor Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde Yeni dönem resmen başladı! Vatandaşın birikimi artık devlet garantisinde Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Erdoğan'ın konuşmasından sonra yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı! Özlem Zengin, iddialara fena patladı: Fitneciler Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Uyuşturucudan yargılanan Ayşegül Çınar'ın başı eski sevgilisiyle dertte! Daha önce de tehdit edip bıçakla yaralamış Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'den korkutan sözler: Günlük vefat rakamları 500'ü geçecek Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Arnavutluk'taki hastane 48 gün içinde inşa edildi
Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi Eski MasterChef şampiyonları Cemre Uyanık ve Serhat Doğramacı birbirine girdi         
10:51
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor         
10:39
Son Dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday oldu Son Dakika: Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Kulübü başkanlığına resmen aday oldu         
10:17
Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı Türkiye'den kaçıracaktı! Havalimanında 3 bin sülükle yakalanan adama ceza yağdı         
09:56
Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik Koltuk krizinde eleştirilen AB Konseyi Başkanı Michel konuştu: Durumun daha da kötüye gitmesini istemedik         
09:50
DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı DEAŞ'ın uyuyan hücreleri yeniden harekete geçti! Suriye'de 3 yıl sonra en büyük saldırı         
09:24
'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi 'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi         
08:54
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi         
08:19
Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı Deste deste parayla paylaşım yapan şahıs, Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı         
20:38
Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor Çin'den bir küstah açıklama daha: Türkiye'de bazı kişiler teröristleri destekliyor         
20:34
'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz         
17:40
Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı Her şeyden habersiz telefonuna program indiren talihsiz adam, 77 bin TL dolandırıldı         
17:14
Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar Gemlik Belediye Başkanı'ndan 'yasak aşk' itirafı: İnsan kuldur, şaşar         
17:00
Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek         
15:39
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı         
13:58
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden sapığın savunması da suçu kadar iğrenç         
11:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2021 11:04:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KONYA TÜRK YILDIZLARI'NIN ŞEHİT PİLOTU, MEMLEKETİNE UĞURLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei