Türkçe Yeterlik Sınavı'nın uluslararası geçerliği onaylandı - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Enstitü tarafından geliştirilen Türkçe Yeterlik Sınavı'nın (TYS) ilk ve tek sınav olarak uluslararası geçerliliğe sahip olmasının kendilerine büyük bir gurur yaşattığını belirterek artık Türkçe öğrenenlerin dil becerilerini belgeleme sorununun da çözüldüğünü bildirdi.

Avrupa Dil Sınavları Derneği (ALTE) tarafından YEE'nin geliştirdiği TYS'ye "ALTE Kalite Nişanı" verilmesi dolayısıyla Enstitü'nün Ulus'taki merkezinde takdim töreni düzenlendi.

Törende konuşan Ateş, bugün Türkiye, Türkçe, kültür insanları ve Türkçe konuşan her bir birey için önemli bir gün olduğunun altını çizdi.

Ateş, YEE kuruluncaya dek Türkçenin uluslararası alanda konuşulan yaygın bir dil haline gelebilmesi, yabancı dil olarak başka ülkelerin dil müfredatlarına girebilmesi hususunda 80 yıldır pek somut adım atılamadığını vurguladı.

Enstitünün kuruluşundan bu yana çok sayıda kişiye Türkçe öğrettiklerini aktaran Ateş, "Geçen süre zarfında milyonlarca insana Türkçenin dünyasını açtık, Türkçe düşünmelerini ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 'En az üç dil bileceksin.' şiirinde dediği gibi dünyanın dört bir köşesinde insanların Türkçe rüyalar görmelerini sağladık. Bedri Rahmi'nin aynı şiirin sonunda mecazen kullandığı 'otobüsü kaçırmış bir milletin çocukları' değiliz artık. Artık otobüs duraklarını kendimiz oluşturuyoruz. Gideceğimiz yeri, ineceğimiz durağı da kendimiz belirliyoruz." dedi.

Ateş, TYS'nin bireylerin Türkçe öğrenirken dört dil becerisine hakimiyetini ölçmeye yarayan bir sınav olduğunu hatırlatarak "Türkçe sınavının dünyada geçerliğinin olabilmesi için uluslararası akreditasyonunun olması gerekiyordu. Çünkü özellikle Avrupa'da yaşayan 5 milyondan fazla Türk kökenli insan var. Sadece bu değil, uluslararası kuruluşlarda ve 250-300 milyonu varan Türkçe konuşan insan olduğu halde dünyada uluslararası geçerliği olan bir dil belgesi şu ana kadar yoktu. Uluslararası dil sınavları akreditasyon merkezi olan ALTE'nin dilimizin ilk ve tek sınav olarak onaylaması bize büyük bir gurur yaşatmakta." diye konuştu.

Halihazırda yüz binlerce insanın Türkçeyi ikinci ya da üçüncü dil olarak öğrendiğini ifade eden Ateş, "Çok şükür ki bugün Türkçe öğrenenlerin öğrendiklerini nasıl belgeleyeceğiz sorununu, artık uluslararası geçerliği olan bir belgeyle çözüyoruz." dedi.

"Bu gelişme, bizim gibi kültür ve dil ile uğraşan insanlar açısından G20'ye girmek kadar önemli"

Ateş, ALTE'nin bugüne kadar 19 dil sınavına akreditasyon verdiğine ve bunlardan 6'sının sadece İngilizce için olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla Türkçemizin Türkçe sınavı olarak kabul edilen tek belgesi Yunus Emre Enstitüsü vasıtasıyla ALTE tarafından onaylanmıştır. Bugün itibarıyla bu dillerden biri de artık Türkçedir. Bu gelişme, bizim gibi kültür ve dil ile uğraşan insanlar açısından G20'ye girmek kadar önemlidir." ifadelerini kullandı.

Türkçenin matematiksel yapısının dijital çağa en uyumlu dil olduğunu kaydeden Ateş, "Yunus Emre Enstitüleri yurt dışında Türkçeyi öğreten birer kurs merkezi ya da dershane değildir. Yunus Emre Enstitüleri algı ya da imaj oluşturmak için de çalışmaz. Yunus Emre Enstitüleri koca bir dünyaya açılan, insanlara Türkçe ile marifet ve hakikat kapılarını aralayan merkezlerdir. Yunus Emre Enstitüleri güven oluşturur, algı ve imaj ile uğraşmaz." dedi.

Ateş, TYS'nin uluslararası geçerliği olması için de özellikle son üç yılda büyük çaba harcadıklarını belirterek bu sürecin 2021 Yunus Emre ve Türkçe yılına denk gelmesinin ayrıca anlamlı olduğunu kaydetti.

YEE Başkanı Ateş, belgeyi Türkçeyi konuşan ve Türkçeyi yaşayan her bir bireye armağan etti.

Konuşmanın ardından imza törenine geçildi.

İmza töreninde konuşan Ateş, Türkçenin tarih boyunca hep birliğe ve insanlığın yararına bir üretim sergilediğini söyledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Dil Kurumunu (TDK) kurarak dilin önemine ciddi bir vurgu yaptığını vurgulayan Ateş, bugün Türkçeyi hak ettiği düzeye getirmeleri gerektiğini belirtti.

Ateş, "Biz hiçbir zaman hiçbir coğrafyaya kendi kültürümüzü yukarıdan bakarak onlara iletmek durumunda değiliz. Biz her bir dili çok değerli görüyoruz." diye konuştu.

ALTE hakkında

ALTE, dünya genelinde dil becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi alanında çalışmalar yapan kurum ve kuruluşları bir araya toplayarak alana yönelik önemli çalışmaları yürütüyor.

Dil becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi alanında standartları belirleyen ve çatı kuruluş olarak nitelendirilen ALTE, hem dil sınavlarının uluslararası geçerliğine ilişkin incelemelerin yapıldığı hem de onay verme yetkisine sahip bir kuruluş.