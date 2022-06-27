Türkeli'de geçici köprüler yıkıldı, 13 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Türkeli'de geçici köprüler yıkıldı, 13 kişi tahliye edildi

27.06.2022 14:56

Türkeli'de geçici köprüler yıkıldı, 13 kişi tahliye edildi Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı yerleşim yerlerinde su baskınlarına yol açarken, geçen yıl sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine yapılan geçici köprüler çay suyunun taşması sebebiyle yıkıldı.

Türkeli'de geçici köprüler yıkıldı, 13 kişi tahliye edildi

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bazı yerleşim yerlerinde su baskınlarına yol açarken, geçen yıl sel felaketinde yıkılan köprülerin yerine yapılan geçici köprüler çay suyunun taşması sebebiyle yıkıldı. Akçay Çayı yakınında ikamet eden 13 kişi sel tehdidi nedeniyle tahliye edildi.

İlçe genelinde, dün gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle Çatakgüney köyünde derenin taşması sonucu cami ile çevresinde bulunan bazı evler sular altında kaldı. 11 Ağustos 2021'de meydana gelen sel felaketinde, ilçe merkezi ile yaklaşık 15 köyü birbirine bağlayan Yılanlık ve Çayırlar Köprülerinin yıkılması sonucu yerine yapılan geçici köprüler ile Satı ve Yeşiloba köylerindeki geçici köprüler çay sularının yükselmesiyle birlikte yıkıldı.

İlçenin Gencek köyü Çayağzı Mahallesi'nde ise Akçay Çayı yakınında evleri bulunan 13 kişi jandarma ekiplerinin desteğiyle tahliye edilirken, 1 aile Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okuluna yerleştirildi. Ayrıca Çayağzı Mahallesi'nde tedbir amacıyla boşaltılan bir ahır sular altında kaldı.

İlçenin Metin Bostancıoğlu Caddesi, araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılarak, polis ekiplerince önlemler alınırken, Türkeli köprüsünde de su seviyesinin yükseldiği anlarda yaya ve araç geçişlerine izin verilmedi.

Çay sularının kritik noktaya gelerek tehdit oluşturduğu Yılanlık mevkiinde, ilçe merkezinin çayın taşması gibi durumlardan etkilenmemesi için İlçe Özel İdaresi ve Belediye ekiplerince taşkın koruma çalışması yapıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Türkeli'de geçici köprüler yıkıldı, 13 kişi tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkeli'de geçici köprüler yıkıldı, 13 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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