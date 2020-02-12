Turkish Cargo, Çin'e insani ve tıbbi yardım malzemesi taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turkish Cargo, Çin'e insani ve tıbbi yardım malzemesi taşıdı - Son Dakika

Turkish Cargo, Çin'e insani ve tıbbi yardım malzemesi taşıdı

21 dakika önce

Turkish Cargo, Çin ana karasında koronavirüs kaynaklı yaşanan olağanüstü durum sebebiyle Guangzhou'ya insani ve tıbbi yardım malzemesi ile medikal ekipman taşıdı.

Turkish Cargo, Çin'e insani ve tıbbi yardım malzemesi taşıdı, System.String[]

Turkish Cargo, Çin ana karasında koronavirüs kaynaklı yaşanan olağanüstü durum sebebiyle Guangzhou'ya insani ve tıbbi yardım malzemesi ile medikal ekipman taşıdı.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı ile Guangzhou Havalimanı arasında, 102 ton kapasiteli "Boeing 777 F" kargo uçağıyla icra edilen charter seferlerde; ilaç, tıbbi sınıf solunum maskesi, tek kullanımlık eldiven ve dezenfeksiyon şişesi başta olmak üzere birçok tıbbi malzeme nakledildi.

İnsani yardım seferini düzenleyen uçağı, bazı Çin hükümet yetkilileri ile Türkiye'nin Guanco Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan karşıladı.

Turkish Cargo, virüsün yaygınlaşmaya ve uçuşların iptal edilmeye başlandığı 1 Şubat'tan itibaren, çoğunluğu insani yardım malzemesi ve medikal malzemeden oluşan tonlarca kargoyu, Çin ana karasına ulaştırdı.

126 ülkeye hava kargo hizmeti sağlayan Turkish Cargo, küresel ölçekte yaşanan acil durumlarda, doğal afetlerde ve insani durumlarda; kritik lojistik ihtiyaçlarını desteklemeye devam edecek.

Çin Halk Cumhuriyeti, Boeing 777, Guangzhou, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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