Türkiye'de vakalardaki yükseliş dünya gündemine oturdu! Reuters manşetine taşıdı: Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyede - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada koronavirüs ile ilgili güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Bakan Koca'nın açıklamasında günlük vaka sayısının 9 bin 586 olarak açıklanması İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'ın gündemine oturdu.

"52 KİŞİ KORONAVİRÜSE BAĞLI SEBEPLERLE ÖLDÜ"

Reuters haber ajansı, " Türkiye'de koronavirüs vakaları Mayıs ayının ortalarındaki seviyeye ulaştı" başlığıyla kapsamlı bir haber yaptı. Haberde 52 kişinin koronavirüse bağlı sebeplerle öldüğü belirtildi.

"BULAŞMA ORANI NİSAN-MAYIS DALGASINDAN ÇOK DAHA DÜŞÜK"

Haberde 19 Mayıs'tan beri en yüksek günlük vaka sayılarına ulaşıldığı da belirtilirken, "Koronavirüs bulaşma oranı Nisan-Mayıs ayındaki dalgadan çok daha düşük. O dönemde 60.000'lere ulaşan vaka sayıları açıklanıyordu. Mayıs ayının ortasında alınan yasaklar bittikten sonra 4 Temmuz'da 4.418'e kadar düşmüştü. Kalan son yasakların da büyük çoğunluğu kaldırıldı" yorumunu yaptı.