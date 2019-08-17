Son Dakika Haberleri: Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı
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Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı

1 saat önce

Türkiye, Birleşmiş Milletlere Cammu Keşmir sorununun çözümünde daha aktif rol alması çağrısında bulundu.

Türkiye'den BM'ye Keşmir çağrısı, System.String[]
Türkiye, Birleşmiş Milletlere Cammu Keşmir sorununun çözümünde daha aktif rol alması çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, sorunun diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasının önemine dikkat çekilerek, Cammu Keşmir konusunda BMGK'de dün "Hindistan-Pakistan" başlığıyla düzenlenen istişarelerin, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve diplomasinin öne çıkarılması bakımından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"BM'nin daha önce aldığı kararlar çerçevesinde sorunun çözümü için daha aktif rol oynaması gerektiğine inanıyoruz. Sorunun bundan sonra da ilgili taraflar arasında uluslararası hukuk temelinde ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturulması temennimizi yineliyor, itidal ve gerginliği arttırıcı tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulunuyoruz."
Birleşmiş Milletler, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:55 Kaynak: AA
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