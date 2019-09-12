Son Dakika Haberleri: Türkiye'den Kosovalı işitme engelli çocuklara destek
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Türkiye'den Kosovalı işitme engelli çocuklara destek

39 dakika önce

Kosova'nın Prizren şehrinde faaliyet gösteren Rahibe Teresa İşitme Engelliler Okulu'nun kız öğrenci yatakhanesi ve banyoları, Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca yenilendi.

Kosova'nın Prizren şehrinde faaliyet gösteren Rahibe Teresa İşitme Engelliler Okulu'nun kız öğrenci yatakhanesi ve banyoları, Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığınca yenilendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda tamamlanan projenin açılışına Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Kosova Meclis Başkan Vekili Müferra Şinik, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Prizren Belediye Başkanı Mütaher Haskuka, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş, Priştine Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Mehmet Ülker ve TİKA Priştine Koordinatörü Hasan Burak Ceran ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Büyükelçi Sakar, burada yaptığı konuşmada, Kosova'da işitme engelli öğrencilerin de kaliteli eğitim görebilmesinin önemine dikkati çekerek, okuldaki eksikliklerin giderilmesinin ve yapılan yenilemelerin, eğitim hayatına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Sakar, Kosova'nın her daim yanında olmaya ve her alanda daha da güçlenmesi için gerekli gayreti göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Belediye Başkanı Haskuka da çocuklara yapılacak yatırımların gelecek açısından önemli olduğunu dile getirerek, özellikle eğitim alanındaki destekleri için Türkiye'ye teşekkür etti.

Albay Baş ise Türk askerinin, Kosova'ya intikal ettiği 1999'dan beri her alanda bu ülkeye desteğini sürdürdüğünü belirterek, "Türk Temsil Heyet Başkanlığı, 'Eğitim bir ülkenin geleceğinin güvencesidir' anlayışıyla genç ve dinamik nüfuslu Kosova'nın eğitim olanaklarının iyileştirilmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesi için büyük çabalar sarf etmektedir. Söz konusu projeler, Türk insanının Kosova halkına sevgisinin, ilgisinin bir göstergesidir." dedi.

Törende işitme engelli öğrencilerin sergilediği halk dansları gösterisi de büyük beğeni topladı.

Türkiye'den Kosovalı işitme engelli çocuklara destek

Prizren, Türkiye, Kosova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:14 Kaynak: AA
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