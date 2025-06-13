Türkiye-Ekvador Ticaret Hedefi 1 Milyar Dolar

(ANKARA)- Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, diplomatik ilişkilerin 1950 yılından bu yana devam ettiği Türkiye ile Ekvador arasındaki ticaretin 140 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirterek, "Ticari ilişkilerimizi geliştireceğimiz birçok alan var. Birkaç yıl içinde dış ticaretimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Ekvador Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pedro Vintimilla Vega, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran'ı ziyaret etti. ATO Başkanı Baran'ın makamında gerçekleşen ve Büyükelçilik Maslahatgüzar'ı David Vaca Alvarez'in de yer aldığı ziyarette konuşan Büyükelçi Vega, ülkesinde iş insanı olarak faaliyet yürütürken, Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek üzere, Ekvador Devlet Başkanı tarafından büyükelçi olarak atandığını anlattı. Halihazırda Türkiye ile Ekvador arasında emtia ve muz gibi ürünlerde ticaretin söz konusu olduğunu kaydeden Büyükelçi, Türkiye ile ekonomi ve teknoloji alanlarında iş birliği yapmak istediklerini belirtti. Büyükelçi, "Ankara Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde yakınlığı sağlamak için ithalatçı ve ihracatçılardan oluşan iş insanlarımızı bir araya getireceğimiz bir etkinlik yapmak istiyoruz" dedi. Büyükelçi, Ekvador'dan Türkiye'ye yıllık 10 bin turist geldiğini belirterek, turizm alanındaki ilişkilerin karşılıklı geliştirilmesini istediklerini söyledi.

"Dış ticaretimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarabileceğimize inanıyoruz"

ATO Başkanı Baran da konuşmasında, diplomatik ilişkilerin 1950 yılından bu yana devam ettiği Türkiye ile Ekvador arasındaki ticaretin 140 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirterek, "Ticari ilişkilerimizi geliştireceğimiz birçok alan var. Muz, kakao, deniz ürünleri gibi ürünlerle, maden gibi sektörlerde ticaretimizi artırarak, inşaat, enerji ve turizm sektörlerindeki işbirliğini geliştirerek, birkaç yıl içinde dış ticaretimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarabileceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştireceğine inanıyoruz"

Ekvador ile ticari ilişkileri geliştirmek üzere geçen yıllarda çeşitli toplantılar gerçekleştirdiklerini anlatan Baran, "Odamız, 2017 yılında büyükelçiliğinizin de katılımıyla, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 'Türkiye-Ekvator Yatırım Ticaret ve İşbirliği Toplantısı' düzenlemişti. Geçen yıl da, 'Türk İş Dünyası için Ekvador, Guatemala, El Salvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde Yeni Ufuklar' başlıklı bir iş birliği ve yatırım fırsatları etkinliği gerçekleştirdik. Bu tür toplantı ve organizasyonların ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştireceğine inanıyoruz" diye konuştu.

"Fuar turizmini geliştirmek için çalışmalar ve projeler yürütüyoruz"

Ankara ekonomisi hakkında da bilgi veren Baran, Başkent'in savunma ve medikal sanayide, mobilya üretiminde, iş ve inşaat makineleri üretiminde uluslararası rekabet gücü yüksek bir şehir olduğunu söyledi. Ankara'nın ticaret ve sanayi alanındaki gelişimine son yıllarda sağlık turizmini de eklediğini kaydeden Baran, " Ayaş, Beypazarı, Haymana ve Kızılcahamam başta olmak üzere jeotermal kaynaklara sahip ilçeleri bulunan Ankara, Bilkent ve Etlik'teki şehir hastaneleriyle hem Türkiye'nin hem de bölgenin sağlık turizmi merkezi olacak potansiyele sahip. Bu kapsamda biz de ilimizde sağlık, termal, kongre ve fuar turizmini geliştirmek için çalışmalar ve projeler yürütüyoruz" dedi. Baran, ATO olarak Ekvador ile Türkiye arasındaki ticaret, yatırım ve iş birliğini geliştirmek için, ATO üyelerine yönelik toplantılar düzenleyebileceklerini de ifade etti.