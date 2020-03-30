Türkiye evde televizyonu TV+'tan izliyor - Son Dakika
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Türkiye evde televizyonu TV+'tan izliyor

6 saat önce

Turkcell'in dijital televizyon platformu TV+, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında evlerinde kalan vatandaşların en fazla tercih ettiği TV uygulamaları arasında yer aldı.

Türkiye evde televizyonu TV+'tan izliyor, System.String[]

Turkcell'in dijital televizyon platformu TV+, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında evlerinde kalan vatandaşların en fazla tercih ettiği TV uygulamaları arasında yer aldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, bu dönemde TV+ kutu kullanıcılarının ortalama TV izleme süresi yüzde 10 arttı.

Kullanıcıların canlı yayın izleme süresi yüzde 13 artarken, film izleme süresi de iki katına çıktı.

Mobil cihaz üzerinden TV+ izleyen kişi ise sayısı yüzde 30 artış gösterdi.

Canlı yayın izleme süresi yüzde 30, film izleme süresi yüzde 87 arttı. Martta TV+ uygulamasını ilk kez açan abone sayısı da 10 katına çıktı.

Turkcell, #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında nisanda da tüm TV+ kanallarını kullanıcılarına açık tutacak.

"Evde Hayat Var' dedik, tüm kanallarımızı vatandaşlarımıza açtık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, bu dönemde evlerinde kalan vatandaşların her türlü iletişim ihtiyacını karşılamak adına ellerindeki tüm imkanları seferber ettiklerini bildirdi.

İnsanları evde kalmaya teşvik etmek için başlattıkları #EvdeHayatVar kampanyası kapsamında TV+'ın tüm kanallarını nisan boyunca da kullanıcılara açtıklarını belirten Tansuğ, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital eğitim platformu EBA TV'yi de TV+ bünyesine ekledik. Bunları yapmaktaki amacımız, bu olağan dışı dönemi sabır ve bilinçle geride bırakırken, her zamanki gibi Türkiye'nin yanında olmak. Millet olarak aynı duyguda birleşip dayanışma gösterdiğimiz zaman her türlü zor dönemi aşabileceğimizi defalarca gösterdik."

En fazla izlenen film "Salgın" oldu

Açıklamada verilen bilgiye göre, sosyal izolasyonun başladığı günden bu yana TV+'ta en çok izlenen film "Salgın (Contagion)" oldu. En çok izlenen diğer yapımlar ise "Görevimiz Tehlike", "Başlat: Ready Player One" ve "5. Dalga" şeklinde sıralandı.

İzlenme oranlarının arttığı bu dönemde TV+'ın özelliklerinden biri olan Listeme Ekle'nin kullanımı 4 kat artış gösterdi. Kullanıcıların en fazla listelerine ekledikleri içerikler sırasıyla "Dünyalar Savaşı", "Salgın", "Mission: Impossible-Yansımalar", "Kukuli" ve "Joker" oldu.

TV+'ta uzaktan eğitim döneminde öğrencilere hem eğlenecekleri hem de öğrenecekleri zengin bir içerik sunuluyor. Velilerin çocukları için çoğunlukla tercih ettiği DaVinci ve English Club TV, uzaktan eğitim süresince çocukların evde verimli zaman geçirmelerini sağlayacak.

Bu dönemde hem aileler hem de çocuklar BabyTV, Duck TV, Disney Junior, Chasse & Peche, Animaux, Viasat Explore, Nat Geo Wild HD, Viasat History HD, Discovery Channel, Discovery Science, Love and Nature HD, Docubox HD, da Vinci Learning HD ve English Club TV gibi kanallar ile keyifli vakit geçirme imkanına sahip.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, TV, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:44 Kaynak: AA

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