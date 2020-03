Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: "Tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum söz konusu değil"

KOCAELİ - Kocaeli'de ekmek üretiminde korona virüs nedeni ile alınan tedbirler hakkında bilgiler aktararak, vatandaşları hijyenik olmayan işletmelerden ekmek almaması konusunda uyarılarda bulunan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli'de korona virüs nedeni ile ekmek üretimindeki hijyen tedbirleri ve üretim kapasitesi hakkında önemli bilgiler verdi. Kocaeli Fırıncılar Odası'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek üretiminin yapıldığı fabrikalarda hijyen tedbirlerinin 4 kat arttırıldığını söyledi. Vatandaşları hijyenik olmayan işletmelerden ekmek satın almaları konusunda uyaran Balcı, yetkili kurumların da bu konuda denetimlerin arttırması gerektiğini söyledi. Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının her durumda karşılanabileceğini dile getiren Balcı, ekmek fiyatlarında da herhangi bir artışa gidilmeyeceğini ifade etti.

"Özellikle bakkal ve marketlerin dışında kesinlikle ekmek satılmaması gerekiyor"

Ekmek üretiminde hijyenin arttırılması için bünyelerinde bulunan STK'lara genelgeler gönderdiklerini belirten Balcı, "Hepimizin malumu ülkemizde baş gösteren korona virüs nedeni ile ilgili bakanlıklarımız olağan üstü tedbirler almış durumdalar. Bizim de gıdayla iştiyakımız Tarım ve Orman Bakanlığı. Bu konuda bakanlığımız gerekli çalışmaları yapmış durumda. Türkiye Fırıncılar Federasyonu olarak da temel gıda ürünlerini üreten iş yerlerimizde hijyen tedbirlerinin en üst seviyede olması için odalarımıza genelge gönderdik. Bugüne kadar hijyenik bir ortamda üretilen ekmeğin daha hijyenik olması için, tedbirlerimizi 3-4 kat arttırdığımızı söyleyebiliriz. Dolayısıyla üretim aşamasında dikkat ettiğimiz ekmek konusunda tüketim aşamasındaki alımlarında da vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları gerekiyor. Vatandaşlarımızı ekmeğini aldığı noktada hijyen olup olmadığına dikkat etmelidir. Bu aşamada prekende satış yerlerinde, özellikle bakkal ve marketlerin dışında kesinlikle ekmek satılmaması gerekiyor. Bu konuda da bakanlığımızın gerekli uyarıları var. Burada görev Tarım İl Müdürlükleri ve belediyelere düşmektedir. Belediyelerimizin bu tür kurumların vatandaşlarımızı broşürlerle uyarmasından daha ziyade, kendi asri grevlerini yapmaları muhakkak yapmaları lazım. Kaldırımda ekmek dolabı, pazarda ekmek satışı, arabada ekmek satışının önüne geçilmesi lazım" dedi.

"Tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum söz konusu değil"

Ekmek üretiminin her koşulda sürdürülerek, vatandaşın ihtiyacının karşılanacağını kaydeden Balcı, gerekiyor "Sayın Tarım ve Orman Bakanımız da açıkladı, şu anda ekmeğin ham maddesi buğdayda veya unda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Dolayısı ile olağan üstü tedbirlerin artması durumunda dahi vatandaşlarımızın ekmeksiz kalması gibi bir durum söz konusu değil. Onun için vatandaşlarımızın tedirgin olmamasını, tedbirlerin daha da artması durumunda temel gıda maddesi ekmeğin temini konusunda bir sıkıntı yaşamayacaklarını, bu konuda bakanlığımız ve bizim takipte olduğumuzu söylemek isterim. Buğdayda ve unda herhangi bir sıkıntı olmadığını, gerekirse bu konuda gerekli tedbirlerin mevcut olduğunu, bu aşamada ve ileriki günde un fiyatlarında bir sıkıntı baş gösterirse buğday ihracatının da geçici olarak durdurulabileceğinin de söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz. Dolayısı ile vatandaşımızın ekmek konusunda hiçbir sıkıntı yaşamamasını söylüyoruz. Ekmeği de israf etmemesi konusunda çağrıda bulunuyoruz" diye konuştu.

"Böyle hassas zamanlarda ekmek zammını gündeme getirmeyiz"

Basın mensuplarının ekmek fiyatlarında bu dönemde herhangi bir zammın gündemde olup olmadığı yönündeki sorularına da cevap veren Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Şu anda ekmeğin kilogram fiyatı azami 7 buçuk TL civarında seyrediyor. Böyle hassas zamanlarda ekmek zammını gündeme getirmemişizdir. O hassasiyetimizi muhafaza ederiz. Kilogram fiyatının 7 buçuk liranın üzerinde olmaması konusunda kararlılığımızı devam ettirmeye çalışırız" şeklinde konuştu.

"Olağan üstü tedbirlerin artması durumunda bile halkımızın ekmeği her zaman, her gün ki gibi tedarik edilecektir"

Son olarak vatandaşların un stoku yapmamaları gerektiğini ve ekmek üretiminin durmayacağını dile getiren Balcı, "Vatandaşlarımız gerek yerde 5-10 çuval un olarak gereksiz yere evine koyarsa, o zaman bizim hiçbir zaman sıkıntı yaşamayacağımızı düşündüğümüz ekmek konusunda sıkıntı yaşayabiliriz. Bunlar gereksiz hareketler olur. Sayın bakanımız da açıkladı, bunlar gerçek verilerdir. Şu an bizim ekmek ve un sıkıntımız yok. Fırınlarımız yüzde 25 kapasiteyle çalışıyor. Olağan üstü tedbirlerin artması durumunda bile halkımızın ekmeği her zaman, her gün ki gibi tedarik edilecektir. Yalnız, altını da çizerek ifade ediyorum. Hijyen konusunda bizim gösterdiğimiz özeni, prekende satış yapan işletmeler de göstermek zorunda. Denetleme yapan mekanizmalar da bu hassasiyeti göstermek zorunda. Bir tek vatandaşı uyarmakla neticeye gitmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.