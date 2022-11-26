1 Aralık'a kadar aracına kış lastiği takmayanlar 1152 lira para cezası ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

1 Aralık'a kadar aracına kış lastiği takmayanlar 1152 lira para cezası ödeyecek

26.11.2022 20:09

Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık itibarıyla başlayacak. 1 Nisan 2023'e kadar devam edecek uygulama ticari araçlar için zorunlu tutulurken, kış lastiği takmayan sürücülere ne kadar ceza kesileceği merak konusu oldu. Kış lastiği takmayan ticari araç sürücülerine 1152 lira para cezası kesilecek. 2023 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeniden değerleme oranı çerçevesinde ceza miktarı güncellenecek.

Türkiye genelinde kış lastiği uygulamasına geçilmesine sayılır günler kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemeleri kapsamında 1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecek.

2022'DE 1152 LİRA CEZASI VAR

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlar 2022 yılı için 1152 lira para cezası ödeyecek. Söz konusu oran, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeniden değerleme oranı çerçevesinde 2023 yılı itibarıyla güncellenecek.

1 Aralık'a kadar aracına kış lastiği takmayanlar 1152 lira para cezası ödeyecek

KIŞ LASTİĞİ TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU

Yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlar dışındaki hususi otomobiller için kış lastiği uygulaması zorunlu değil. Ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlara kış lastiği takılması öneriliyor.

YOL TUTUŞU DAHA İYİ!

Bu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

1 Aralık'a kadar aracına kış lastiği takmayanlar 1152 lira para cezası ödeyecek

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SÜRÜCÜLERE UYARI

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada sürücülerin kış lastiği ve standartlara uygun lastik kullanımına hassasiyet göstermesinin trafik güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

KIŞ LASTİĞİ NASIL OLMALI?

Açıklamada kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde kış lastiği diş derinliğinin 4 milimetreden, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise 1,6 milimetreden az olmaması gerektiği belirtildi.

7 DERECENİN ALTINDA KIŞ LASTİĞİ TERCİH EDİLMELİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hava sıcaklığının 7 santigrat derecenin altına düştüğü durumlarda kış lastiği tercih edilmelidir. Hava basıncı her 10 santigrat derecede 1-2 PSI veya 0,07 ila 0,14 bar düşmektedir. Aracın önerilen lastik basıncı bulunmalı ve iki haftada bir lastik basıncı kontrol edilmelidir."

1 Aralık'a kadar aracına kış lastiği takmayanlar 1152 lira para cezası ödeyecek
YORUMLAR
500
Valilikten sürücülere kış lastiği uyarısı Valilikten sürücülere kış lastiği uyarısı

Kış lastiği uygulaması, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1 Aralık'a kadar aracına kış lastiği takmayanlar 1152 lira para cezası ödeyecek - Son Dakika


Son Dakika
20:39 İtalya'ya gideceği iddia ediliyordu! Ozan Tufan hakkında net açıklama geldi
20:23 Pençe Kilit Harekatı'ndan yürek yakan haber: 2 askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı
19:56 Raphinha'nın bu sözler çok konuşulur: Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak, bu ülke onun yeteneklerini hak etmiyor
18:58 Dünya Kupası'nda sakatlanan Bayern Münih'in Fransız yıldızı, 26 yaşında futbolu bırakmayı düşünüyor
18:42 Faiz tek haneye indi, Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara seslendi: Gelin, kamu bankaları size yatırım kredisi verecek
18:16 Pençe Kılıç şehitleriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "operasyonlar devam edecek" sinyali: Kanları yerde kalmayacak
18:04 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Bakan Soylu'nun sözlerine yanıt geldi: İBB'de terörist çalışmamaktadır, çalışamaz
18:05 Polonya, Lewandowski'nin Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attığı maçta Suudi Arabistan'ı rahat geçti
17:34 Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, 64 yaşında yaşamını yitirdi
17:21 Eskişehir'de yaşanan korkunç kazada hurdaya dönen araç içinde bulunan polis memuru ile oğlu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2022 20:50:23. #1.12#
SON DAKİKA: 1 Aralık'a kadar aracına kış lastiği takmayanlar 1152 lira para cezası ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement