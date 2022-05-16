Türkiye Maarif Vakfı Sudan Okullarının ilköğretim bölümü 5. mezunlarını verdi - Son Dakika

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Sudan Okullarının ilköğretim bölümü için 2021-2022 eğitim öğretim dönemi mezuniyet programı düzenlendi.

Başkent Hartum'daki okul kampüsünde düzenlenen etkinliğe, TMV Sudan Temsilcisi Mehmet Nedim Aslan, Sudan'daki Türk kurumlarının temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programda, mezun öğrenciler şarkılar söyledi, oyunlar ve gösteriler sergiledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan TMV Sudan Temsilcisi Aslan, bu sene anaokulundan 139, ilkokuldan 86 ve liseden 151 mezun vereceklerini söyledi.

Okula büyük bir rağbet gösterildiğine dikkati çeken Aslan, "Biz bu rağbet karşısında mutlu oluyoruz. Okulumuz Sudan'ın en kaliteli eğitim veren okullarından biri ve bu kalitemizi daha da yukarıya taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Maarif Okullarının başkent Hartum'un yanı sıra Sudan'ın batısındaki Niyala şehrinde şubesi bulunuyor.

2017-2018 eğitim döneminden bu yana faaliyet gösteren okullarda, Sudanlılara ek olarak Türkiye, Yemen, Mısır, Suriye ve Irak uyruklu yaklaşık 2 bin öğrenci eğitim görüyor.