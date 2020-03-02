Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 34 askerin şehit düşmesi nedeniyle Kars'ın Sarıkamış ilçesinde vatandaşlar, Mehmetçiğe destek için konvoy düzenledi.

Sarıkamış Halk Eğitimi Merkezi önünde bir araya gelen vatandaşlar, yüzlerce aracı Türk bayraklarıyla süsledi. Ardından Kars yolu üzerindeki Sarıkamış Allahuekber Şehitlik Anıtı'na geçen vatandaşlar, burada dev Türk Bayrağı açarak "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan attı, İstiklal Marşı okuyup, şehitler için dua etti.

Burada grup adına konuşan vatandaşlardan Ayhan Kaya, Mehmetçiğin, ülkenin sınırlarını terör unsurlarından korumak için mücadele verdiğini belirterek, "Biz sınırımızın dibinde bin yıl beraber yaşadığımız kendi toprağımız olan Suriye'de, Selahaddin Eyyubi'nin, Alp Er Tunga'nın olduğu topraklarda tabii ki var olacağız. Biz oraları sömürmek için değil, adalet için oradaki insanların hakları için oradayız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından vatandaşlar, oluşturdukları konvoyda korna çalarak Mehmetçik için destek turu attı.

İlim Yayma Cemiyeti ve Diyanet-Sen Kars Şube Başkanı Ebubekir Keleş de yaptığı yazılı açıklamada, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimiz ve kadim medeniyetimizden aldığımız birikimle her zaman mazlumun yanında olmayı ilke edinmiş, barışa ve huzura hizmet etmeyi şiar edinmiş bir milletin fertleri olarak bugün coğrafyamızda mecbur bırakıldığımız Bahar Kalkanı Harekatı'nı destekliyoruz. Millet olarak gösterdiğimiz fedakarlık ve topyekun seferberlik örnekleri ile hain planlar tarihimizde fazlasıyla bertaraf edilmiştir. Sivil toplum kuruluşları olarak ülkemizin ve coğrafyamızın yaşadığı sıkıntılı süreçte ülke güvenliğini tehdit eden bütün unsurlara karşı yürütülen harekatta şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet ve gazilerimize şifa diliyorum."