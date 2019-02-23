Son Dakika Haberleri: Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesinde Turguter Güven Tazeledi

Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesinde Turguter Güven Tazeledi

1 saat önce

Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şube Başkanlığına yeniden Atilla Turguter seçildi.

Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesinde Turguter Güven Tazeledi, System.String[]
Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şube Başkanlığına yeniden Atilla Turguter seçildi.

Dernek lokalinde gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Turguter, tek aday olarak katıldı.

Mevcut 41 delegeden 32'sinin oy kullandığı seçimde oyların tamamını alan Turguter, yeniden başkanlığa getirildi.

Yönetim kurulu ise Cevdet Yılmaz, İbrahim Teber, Ahmet Özkurt, Vehbi Doğan, Faruk Taşdemir, Osman Demirbilek, Adem Akkaya, Osman Üner ve Seyit Ahmet Karaoğlan'dan oluştu.

Turguter, kendisini yeniden seçen delegelere teşekkür ederek, gösterilen güvene layık olmaya çalışacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:41 Kaynak: AA

Havza, Türkiye, Güncel
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