Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesinde Turguter Güven Tazeledi
1 saat önce
Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şube Başkanlığına yeniden Atilla Turguter seçildi.
Türkiye
Muhtarlar Derneği Havza
Şube Başkanlığına yeniden Atilla Turguter seçildi.
Dernek lokalinde gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Turguter, tek aday olarak katıldı.
Mevcut 41 delegeden 32'sinin oy kullandığı seçimde oyların tamamını alan Turguter, yeniden başkanlığa getirildi.
Yönetim kurulu ise Cevdet Yılmaz
, İbrahim Teber, Ahmet Özkurt, Vehbi Doğan, Faruk Taşdemir, Osman Demirbilek, Adem Akkaya, Osman Üner ve Seyit Ahmet Karaoğlan
'dan oluştu.
Turguter, kendisini yeniden seçen delegelere teşekkür ederek, gösterilen güvene layık olmaya çalışacağını söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:41 Kaynak: AA
12 Dev Adam, Slovenya'yı Farklı Geçti: 77-58
TRT'nin Yeni Kanalı Yayın Hayatına Başladı
Özcan Deniz, İsrailli Erkekleri Kıskançlıktan Delirtti!
Nikola Kalinic'ten Obradovic'e Övgü: Böyle Bir Hocanız Varsa Motive Olmamanız İmkansız