"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Kayseri'den 15 firma yer aldı - Son Dakika

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Kayseri'den 15 firma yer aldı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Kayseri'den 15 firma bulunduğunu bildirdi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci, " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Kayseri'den 15 firma bulunduğunu bildirdi.

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Büyüksimitci yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" araştırma sonuçlarının açıklandığını belirtti.

Bu sonuçlara göre 2019 yılı İSO ilk 500 listesinde 15 KAYSO üyesi firmanın yer aldığını bildiren Büyüksimitci, HES Hacılar'ın ilk sıradaki yerini koruduğunu, Kayseri Şeker'in ikinci, İstikbal Mobilya'nın ise ciddi bir sıçrama yaparak üçüncü sırada yer aldığını aktardı.

Geçen yıl 18 firmanın listede yer aldığını hatırlatan Büyüksimitci, tüm firmaları kutladığını ve başarılar dilediğini ifade etti.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da listede Kayseri'den 15 firmanın yer almasının gurur ve mutluluk verici olduğunu aktardı.

2018 yılında 18 firmanın yer aldığı listede yaşanılan sıkıntılar sonucunda azalma olduğunu belirten Başkan Gülsoy, "Önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarla firmalarımızın yeniden atağa geçeceğine canı gönülden inanıyoruz. Yeter ki inancımızı kaybetmeden üretmekten vazgeçmeden, işimizi en iyi şekilde yapmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da listeye giren firmaları tebrik etti.

Kayseri Sanayi Odası, İstikbal Mobilya, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' arasında Kayseri'den 15 firma yer aldı - Son Dakika
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