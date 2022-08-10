Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde "aşure etkinliği" düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde "aşure etkinliği" düzenlendi

10.08.2022 20:39
Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde "aşure etkinliği" düzenlendi

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Umut Topcuoğlu, Avrupa'da artan ırkçılığın, yabancı ve İslam düşmanlığının mezhep, meşrep ve etnik köken farkı tanınmaksızın Türk toplumunun her kesimini hedef aldığını söyledi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Umut Topcuoğlu, Avrupa'da artan ırkçılığın, yabancı ve İslam düşmanlığının mezhep, meşrep ve etnik köken farkı tanınmaksızın Türk toplumunun her kesimini hedef aldığını söyledi.

Topcuoğlu, Muharrem ayı vesilesiyle Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde düzenlenen aşure etkinliğinde konuştu.

Aşurenin, bereketi, paylaşmayı ve birliği simgelediğine işaret eden Topcuoğlu, "Günümüzde beraberlik ve kardeşliğin güçlendirilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuluyor." dedi.

Topcuoğlu, dünyanın çeşitli bölgelerinde her gün masum insanların, kadınların ve çocukların yaşamını yitirdiği çatışmaların yaşandığını, bunların yakın coğrafyada yer alan Suriye ve Ukrayna'da da her gün görüldüğünü belirterek, "Ülkemiz akan kanların durması ve masum sivillerin güvenliğinin sağlanması için her türlü çabayı göstermektedir. Bu bağlamda Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gelişmesi ikili ilişkilerin ötesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrarın da korunup güçlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Almanya arasında derin siyasi bağların, uzun müttefiklik geçmişinin ve yoğun ekonomi ve ticari ilişkilerin bulunduğunu belirten Topcuoğlu, "Ancak bunların yanı sıra eşi olmayan insani bir boyut da mevcuttur. 60 yıldan fazla bir süreden fazla Almanya'da yaşayan ve bu ülkenin ekonomik ve sosyal hayatına eşsiz katkılar sunan yaklaşık 3,5 milyon insanımız Türk-Alman ilişkilerine özel kılan en önemli unsurdur. Türk toplumunun eşit yurttaşları olarak refahı ve mutluluğu temel önceliğimizdir ve böyle kalacaktır." şeklinde konuştu.

Avrupa'daki ırkçılığa dikkati çeken Topcuoğlu, "Ne var ki Avrupa çapında artan ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı nedeniyle mezhep, meşrep ve etnik köken farkı tanınmaksızın toplumumuzun her kesimi hedef alınmaktadır. Ayrımcılığa, İslam karşıtlığına, ırkçılığa, günlük hayatta Müslümanlara yönelik hakaretlerden şiddet eylemlerine, çalışma hayatındaki ayırımcılıktan camilere yönelik saldırılara kadar geniş bir alana rastlamaktayız. Alman makamlarına tabiatıyla bu konuda gerekli telkinlerde bulunmaya devam ediyoruz." dedi.

Almanya'daki Türk toplumuna da siyasi farklıkları bir tarafa bırakarak birlik ve beraberlik içinde hareket etmenin önemini hatırlatan Topcuoğlu, Muharrem ayının Türkiye'nin birlik, beraberlik ve refahına vesile olmasını, tutulan oruçların, yapılan ibadetlerin, paylaşılan muharrem lokmalarının kabul olmasını diledi.

Aşurenin dağıtıldığı etkinliğe çok sayıda Türk sivil toplum örgütünün temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Berlin, Güncel, Son Dakika

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