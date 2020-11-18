Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını barından Yenice'de sonbahar güzelliği - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını barından Yenice'de sonbahar güzelliği

18.11.2020 13:41

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını barından Yenice'de sonbahar güzelliği Ekoturizmin merkezi Yenice ormanları sonbahar güzelliği ile büyülüyor Yenice Ormanlarında kartpostallık görüntüler Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve 1999 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı...

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını barından Yenice'de sonbahar güzelliği

Ekoturizmin merkezi Yenice ormanları sonbahar güzelliği ile büyülüyor

Yenice Ormanlarında kartpostallık görüntüler

KARABÜK - Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını içinde barındıran ve 1999 yılında Dünya Doğayı Koruma Vakfı tarafından acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri ilan edilen Yenice ormanlarında sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

Sahip olduğu yaban hayat ve bitki çeşitliliği ile insanların ilgisini çeken Yenice ormanlarında sonbaharın gelmesiyle birlikte ortaya çıkan renk cümbüşü görenleri cezbediyor. İlkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarının ve kırmızının tonlarına bıraktı.

Endemik bitki türü bakımında ve kendine has bir mikro klimaya sahip olan Yenice ormanlarının en önemli bölümünü ise anıt ağaçların bulunduğu Arboretum alanı oluşturuyor. Suyun ve nemin oluşturduğu zengin bitki çeşitliliğinin ürünü olan anıt ağaçlar, tabiat harikasının en değerli hazineleri arasında yer alıyor. Türlerinin diğer örneklerine göre olağanüstü çap ve boya ulaşan bu nadir ağaçlar, 'Tabiat Anıtı' olarak tescil edilerek koruma altına alındı. Çevreleri 2 ila 7 metre, boyları ise 18 ila 30 metre arasında değişen Istranca meşesi, Türk fındığı, porsuk, Kafkas ıhlamuru, dağ karaağacı ve akçaağaçlarıyla Yenice ormanları sonbaharın gelişiyle birlikte oluşturduğu birbirinden güzel renk cümbüşü ile adeta bir açık hava müzesi haline gelirken, konuklarını bu etkileyici doğa parçasının hemen hemen tüm güzelliklerinin sergilendiği müthiş bir maceraya davet ediyor. Tropik bölgeler dışında dünyanın ender coğrafyalarında rastlanan anıtsal ağaçları, yemyeşil vadileri, yükseklikleri iki bin metrelere ulaşan dağları, derin kanyonları, her daim çağıltılı dereleri, sürpriz şelaleleri, yaban hayatı ve değişik bitki çeşitliliğiyle Yenice ormanları, farklı outdoor aktiviteleri için gerçek bir ekoturizm merkezi olarak da dikkat çekiyor. Uçsuz bucaksız bir ağaç müzesine benzeyen ormanda yaşadığınızı yeniden duyumsayabilmek, yaprakların yeşilden sarıya, kahveden kızıla dönüşen renk cümbüşünü yaşamak isteyenlerin uğrak bölgelerinden biri olan Yenice ormanları günübirlik veya kamplı yürüyüş güzergahları ile bisiklet rotaları dışında; kanyoning, kaya tırmanışı, kuş gözlemi, foto safari, botanik yürüyüşlerine de ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını barından Yenice'de sonbahar güzelliği
Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını barından Yenice'de sonbahar güzelliği
Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını barından Yenice'de sonbahar güzelliği
Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını barından Yenice'de sonbahar güzelliği

Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Sonbahar, Türkiye, Yenice, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en büyük blok ormanlarını barından Yenice'de sonbahar güzelliği - Son Dakika


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