Hangardan çıkan KIZILEMA insansız savaş uçağının taksi ve koşu testleri başarıyla tamamlandı - Son Dakika
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Hangardan çıkan KIZILEMA insansız savaş uçağının taksi ve koşu testleri başarıyla tamamlandı

20.11.2022 15:26

Selçuk Bayraktar, KIZILELMA'nın pisteki görüntülerini ilk defa paylaştı. Baykar'dan yaptığı açıklamada Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın taksi ve koşu testini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Baykar Teknoloji, birkaç aydır üzerine çalıştığı Milli insansız hava aracı KIZILELMA için önemli bir adımı daha aştı. Baykar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın taksi ve koşu testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

SELÇUK BAYRAKTAR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından KIZILEMA'ya dair bir video yayınladı. Görüntülerde uçağın sorunsuz bir şekilde ilerlediği görülüyor. Bayraktar'ın KIZILEMA paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı.

DENİZAŞIRI GÖREVLERDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Öte yandan Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol alacak.

KIZILMA'NIN ÖZELLİKLERİ

KIZILMA birçok özelliği ile de dikkat çekiyor. Uçağın özellikleri arasında, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi, gelişmiş özellikler, otomatik iniş ve kalkış, Düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme, AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık yer alıyor.

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Selçuk Bayraktar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hangardan çıkan KIZILEMA insansız savaş uçağının taksi ve koşu testleri başarıyla tamamlandı - Son Dakika


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