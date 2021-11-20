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Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor - Son Dakika

Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor

20.11.2021 11:07
Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor

1989'da yaşandığı iddia edilen ve bir dönem tüm Türkiye'nin en çok konuştuğu konu haline gelen Karadedeler Olayı'nın geçtiği Davutlu Köyü'nün muhtarı Cevdet Ayas, köyde yaşananlara isyan etti. Ayas, "Köyümüzün ismi kötü anılıyor, olayla ilgili şikayetimizi gerçekleştirdik ama kimse geri dönüş yapmadı. Geceleri gelip köydeki kamera kablolarını kesiyorlar, ben kaç kere kendi elimle bu insanları karakola teslim ettim. Köylü bu durumdan rahatsız" açıklamalarında bulundu.

Türkiye bir dönem Karadedeler Olayı ile çalkalanmıştı. 1989 yılının ocak ayında iddialara göre K... ilinin D... köyünde geçtiği belirtilen olay, bir anda gündeme oturdu. Söz konusu hikayede olayın geçtiği yer kapalı verildi ancak Türkiye'de K ilinin L ilçesinde D ismiyle tek bir köy vardı, o da Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Davutlu köyüydü. Bu nedenle herkes, bu olayın Davutlu köyünde geçtiğini anladı. Hikayeye göre Davutlu köyünde yaşayanlar hava karardıktan sonra insan dışı varlıklar görmeye başladı ve o günden sonra havanın kararması ile köylülerin korkudan sokaklara çıkamadı. Bu haber o dönem gazetelerin büyük bir bölümünde geniş yankı uyandırdı.

GENÇ GAZETECİ KÖYE GİTTİ

Bu olay aynı günlerde okuldan yeni mezun olmuş bir gazeteci olan H.B.'nin de ilgisini çekmiş ve genç gazeteci olayı araştırmak için D... köyüne gitmiştir. Köyde on bir gün geçiren H. B. köye vardığında köylüler ile röportaj yapmış ve bu röportajları kamerası ile kayda aldı.

KAMERASINI BİR ÇOCUĞA BIRAKTI

Röportajları sırasında köylüler esrarengiz varlıklar gördüklerini ifade etmişler ve genç gazeteciyi köyde kalmaya ikna ettiler. Fakat köyde geçirdiği süre zarfınca hiçbir anormal olay ile karşılaşmayan H. B. köyden ayrılmaya karar vermiş, fakat köylülerin ısrarı üzerine kamerasını köydeki 14 yaşındaki bir çocuğa bırakır. Çocuk eğer köyde olağandışı bir şey olursa kamerayla kaydedecek, daha sonra da kasetleri gazeteciye vereceği yönünde anlaşma sağlar.

Bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor

7 KİŞİ PARÇALANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Gazeteci köyden ayrıldıktan üç gün sonra gece vaktinde sivil giyimli dört jandarma tarafından İstanbul'daki evinden köyde çektiği kasetler ile birlikte alınarak L... ilçesinin jandarma komutanlığına getirilmiş ve Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı A. S. tarafından sorgulanır. Kamera ile kaydedilen sorgunun nedeni köydeki üç evde yaşayan yedi kişinin kısmen parçalanarak öldürülmesi ve bir evin duvarına Arap alfabesi ile H. B.'nin isminin kan kullanılarak yazılmasıydı. Ölen kişiler arasında H. B.'nin kamerayı bıraktığı çocuk da bulunur.

KENDİSİ ASLA BULUNAMADI

Meydana gelen bu olay bölge halkı arasında korku ve paniğe yol açmaması için olay köylülere bir cinnet vakası olarak aktarılmıştır. Cenazeler sadece köylülerin ve jandarmanın katılımıyla büyük bir gizlilikle köy mezarlığına defnedilmiş, köylülerin çoğu ise bu olaydan sonra köyü terk eder. Sorgusu tamamlandıktan sonra serbest bırakılan H. B.'nin giysileri, botları, not defteri ve kişisel eşyaları 3 Şubat 1989 salı günü D... köyünün civarındaki ormanda bulundu; kendisi ise asla bulunamadı.

Bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor

BAŞINA TEK EL ATEŞLE İNTİHAR ETTİ

H. B.'yi sorgulayan Yüzbaşı A. S. ise bu olaydan bir sene sonra eşinden boşandı ve psikolojik bir rahatsızlıktan dolayı malulen emekli oldu. Yine ayni sene İstanbul'a yerleşerek tedavi görmeye başladı. 2006 yılında 59 yaşındayken ise geçirdiği bir bunalım sonucu kendine ait silahla başına tek el ateş ederek intihar etti.

KASETLERİN ÜZERİNDE TEK ŞEY YAZIYORDU

Yüzbaşının kızı S. F. babasının ölümünden sonra özel kasasını açmış ve kasa içerisinde üç zarf bulmuştur. Zarfların bir tanesinde siyah beyaz fotoğraflar diğer ikisinde ise kayıp gazeteci H. B.'ye ait bir not defteri, 1989 yılına ait gazete kupürleri ve üç adet video kaset vardı. Kasetlerin üzerinde yazan tek şey; "Karadedeler Olayı 1989"du.

Bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor

KASETLERİ SATMAK ZORUNDA KALDI

İlk video kayıtları H. B'nin köylüler ile röportajını, ikincisi ise H. B'nin babası tarafından sorgulanmasını içeriyordu. Üçüncü ve son video ise köylü çocuğun çektiği görüntülerden oluşuyordu. S. F.'nin kasetlerin şokunu üzerinden atması bir kaç yıl sürmüş, 2009 yılında ise maddi zorluğa düşerek kasetleri satmak zorunda kalmıştır.

KÖY MUHTARI İSYAN ETTİ

Tüm bu olayların ardından 2011 yılında da Karadedeler Olayı'nın filmi yapıldı. Ancak eski köy muhtarı Ali Osman Karagöz ve yeni köy muhtarı Cevdet Ayas'ın iddiasına göre bu yaşananların hepsi, köyün ismini kötüye çıkardı. Hatta iki muhtar da yaşananların gerçek dışı olduğunu herkese duyurmak adına hukuki süreç başlattı.

"ŞİKAYETLERDEN BİR SONUÇ ÇIKMADI"

Köylerinde yaşandığı iddia edilen olay hakkında konuşan Davutlu Köyü Muhtarı Cevdet Ayas, "Bu yaşananlar köyümüzün ismini kötüye çıkardı. Bizzat savcılığa ve CİMER'e şikayette bulundum. Ancak şu ana kadar bir gelişme yaşanmadı" dedi.

Bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor

"GECELERİ KABLOLARI KESİYORLAR"

Ayas, geceleri köye giren kişilerin kamera kablolarını kestiğini belirterek, "Geceleri burada bir sürü insan yakalıyoruz. Gelip köyün kamera kablolarını kesmişler. Ben yakalayıp karakola götürdüm. Bunları yapanlar da özellikle gençler" diye konuştu.

"İSTANBUL'DA YAŞAYAN VATANDAŞIN EVİNİ HARAP ETTİLER"

Ayas, geceleri evlere girildiğini ifade ederek, "Geceleri köylüler rahat uyuyamıyor. Dışarıda sürekli insanlar geziyor, video çekmeye çalışıyorlar. Geçenlerde İstanbul'da yaşayan ve evi kapalı olan bir köylünün evini dağıtmışlar" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor

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Son Dakika Yaşam Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin konuştuğu Karadedeler Olayı'nın geçtiği köyün muhtarı: Gece birileri kabloları kesiyor - Son Dakika
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