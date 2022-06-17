Kraliçe 2. Margrethe de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerini sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Kenan İpek, Danimarka, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçisi İpek, Danimarka Kraliçesi tarafından kabul edildi - Son Dakika

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