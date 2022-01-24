Üye Girişi
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Temsilcisi Darcan: Tarımsal desteklemeler revize edilmeli - Son Dakika

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Temsilcisi Darcan: Tarımsal desteklemeler revize edilmeli

24.01.2022 15:48
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Temsilcisi Darcan: Tarımsal desteklemeler revize edilmeli

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Marmara Bölge Temsilcisi Hüseyin Darcan, çiftçi için olmazsa olmaz giderlerden gübre, mazot, ilaç ve elektrikte son 1 yılda döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle yaşanan artışlara dikkat çekerek, hükümetin tarımsal üretimin desteklenmesi...

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Marmara Bölge Temsilcisi Hüseyin Darcan, çiftçi için olmazsa olmaz giderlerden gübre, mazot, ilaç ve elektrikte son 1 yılda döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle yaşanan artışlara dikkat çekerek, hükümetin tarımsal üretimin desteklenmesi için radikal kararlar alması gerektiğini söyledi.

Edirne merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren Ziraat Odaları başkanları bir araya gelerek, tarımsal üretimde artan girdi maliyetleri hakkında İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası ziraat odaları adına Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Marmara Bölge Temsilcisi, İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, basın açıklaması yaptı. Darcan açıklamasında, tarımsal üretimin hammadde ihtiyacı karşılanması, nüfusun beslenmesi ve istihdama katkıda bulunması açısından vazgeçilmez bir sektör olduğunu belirtti. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmaların tarımda girdi maliyetlerinin çok ciddi şekilde artmasına sebep olduğunu dile getiren Darcan, "Bu maliyetler ile geçen yıl dekar başına 867 lira olan maliyeti buğdayın bu yıl maliyeti 1880 liraya çıkmıştır. Yaptığımız hesaplar ile buğdaydaki genel maliyet artışımızın yüzde 220 olduğu görülmüştür. Geldiğimiz bu noktada artan maliyetler karşında buğday ekiminden vazgeçen çiftçi sayımız çok fazladır. Yine artan maliyetler karşından gübresiz ekim yapan ve üst gübre kullanamayacak çok çiftçimiz vardır. Artan bu girdi maliyetlerine karşın çiftçimiz finans sıkıntısı çekmektedir, elinde bu girdileri alabilecek nakit kalmadığı gibi tarımsal üretici kartlarının limitleri de artık yetersiz kalmaktadır" dedi.

'ELEKTRİKTEN ALINAN KDV YÜZDE 1'E DÜŞÜRÜLMELİ'Artan elektrik fiyatlarına da dikkat çeken Darcan, "Çiftçimizin artan elektrik fiyatları ile sulama yapacak ve ortaya çıkacak faturaları ürün hasat etmeden ödeyebilecek gücü yoktur. Tarımsal amaçlı elektrik fiyatları revize edilmeli, elektrikten alınan yüzde 8 KDV, yüzde 1'e düşürülmeli ve fatura ödemelerinin hasat sonunda yapılması için gerekli düzenlemenin yapılması oldukça önemlidir" ifadelerini kullandı.Son yıllarda iklim değişikliğiyle yaşanan kuraklık faktörüne de değinen Darcan, "Son yıllarda iklim değişikliğinin de etkisiyle yaşanan kuraklık, tohumun ne denli önemli olduğunu bir kez daha otaya çıkarmıştır. Çiftçimizi kaliteli tohum kullanmaya teşvik etmek gerekirken, yapılan zamlarla çiftçimiz kaliteli tohumluk kullanamaz hale geldi. Ayçiçeği tohumluk fiyatları yüzde 80 ile yüzde 150 arasında artmıştır ve bu fiyat artışı üretime büyük darbe vuracaktır" ifadelerini kullandı.'PRİM DESTEKLEMELERİ REVİZE EDİLMELİ'

Çiftçiye yapılan prim desteklemelerinin revize edilmesi gerektiğini söyleyen Darcan, "Bu maliyet artışları ile tarımsal üretimin kesintisiz devamı ve önümüzdeki süreçte gıdaya erişim problemi yaşamamak için hükümetimizden gübre, mazot ve prim desteklerinin artan maliyetlerinin göz önüne alınarak tekrar ciddi şekilde revize edilmesini ve tarımsal üretimin desteklenmesi için ciddi radikal değişimlerin yapılmasını talep ediyoruz" dedi.


Türkiye Ziraat Odaları Birliği Temsilcisi Darcan: Tarımsal desteklemeler revize edilmeli
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Temsilcisi Darcan: Tarımsal desteklemeler revize edilmeli
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Temsilcisi Darcan: Tarımsal desteklemeler revize edilmeli
YORUMLAR
500

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Marmara, Çiftçi, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye Ziraat Odaları Birliği Temsilcisi Darcan: Tarımsal desteklemeler revize edilmeli - Son Dakika


Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis         
15:43
Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı         
15:41
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57
Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi Savaş ihtimali yükseliyor! ABD, Ukrayna'daki diplomatlara ülkeden çıkma talimatı verdi         
11:29
Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor Bu etin kilosu 16 bin TL! Yurt dışından müşteriler geliyor         
10:28
Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum! Fatma Girik'in ardından konuşan Cüneyt Arkın: Bağıra bağıra ağlamak istiyorum!         
10:12
Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek Megakent için alarm verildi! İstanbul yıllardır görmediği kar yağışını bugün görecek         
10:04
Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi Bülent Serttaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anısından bahsetti: 'Beni en zayıf noktamdan yakaladın' dedi         
09:19
Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu Vali Ahmet Ümit açıkladı: 1950 yılından beri görülen en yoğun kar yağışı! Bolu'da 17 kilometrelik araç kuyruğu oluştu         
08:27

Son Dakika Haberleri
15:42 Davutoğlu'na hakaretten Selahattin Demirtaş'a,11 ay 20 gün hapis
15:42 AK Partili Yasin Aktay: Sezen Aksu bu kadar tepkiyi hak etmedi...
15:40 Bu görüntü paylaşım rekoru kırdı! Mercek bulutu şekil değiştirerek saatlerce gökyüzünde kaldı
15:34 Kremlin sert çıktı: Bu gerilimin sebebi ABD ve NATO'dur
15:32 Otopsi raporu ortaya koydu! Pınar Gültekin diri diri yakılmış!
15:23 Alparslan: Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan kayıp, Akça obadan kaçtı!
15:18 Acun Ilıcalı'nın eli boş kaldı! Bitirdiği transferi Fenerbahçe'ye kaptırdı
15:12 Yok böyle şans! ABD'de bir kadın 3 milyon dolarlık piyango ödülünü spam klasöründe buldu
15:11 Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek
15:10 Gazeteci Sedef Kabaş'ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itirazda bulundu! Tahliyesini talep etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2022 16:01:42. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Temsilcisi Darcan: Tarımsal desteklemeler revize edilmeli - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement